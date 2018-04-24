В Севастополе чиновники и депутаты обвинили друг друга в неэффективности

СЕВАСТОПОЛЬ , 24 апр — РИА Новости Крым . Рассмотрение в Законодательном собрании Севастополя проекта постановления по итогам отчета губернатора города о результатах работы правительства за 2017 год переросло в обоюдные обвинения в неэффективной работе чиновников и депутатов, передает корреспондент РИА Новости Крым.

В документе, автором которого выступил депутат Виктор Посметный , работа правительства Севастополя по ряду направлений признается неудовлетворительной. Нарекания депутатов вызывают: увеличение смертности от онкологических заболеваний (на 11% в 2017 год), слабая реализация мероприятий по строительству и реконструкции объектов здравоохранения и социального обслуживания, стагнация экономики, высокий уровень теневой экономики, слабая эффективность свободной экономической зоны и т. д.

В ответ на претензии депутатов представитель губернатора Севастополя в Заксобрании Михаил Вавилов раскритиковал работу парламентариев.

"Работа депутата — это не только процесс, составленный из выгодных ракурсов, которые вы выдаете в СМИ, это еще и ожидаемый людьми результат в виде разрабатываемых, дорабатываемых и принимаемых качественных законов. В прошлом году таковых было принято 79. Из них 54 разработаны и внесены губернатором и правительством, которые, получается, выполнили две трети вашей законотворческой работы. Отклонено в течение года 16 законопроектов. За три месяца этого года на пяти заседаниях принято двадцать законов, а отклонено уже одиннадцать. Печальная тенденция. Дошло до того, что на недавнем очередном заседании сессии работа над законопроектами вообще была исключена из повестки. Сил хватило лишь заслушать информацию о том, как трудились подразделения правительства и органы внутренних дел ", — отметил Вавилов.

Также Вавилов обвинил депутатов в отстраненности депутатов от реальных проблем Севастополя. «Хочу спросить: а какова роль депутатов во всех реальных и сложных процессах работы по важным для города объектам и проектам? Каков личный вклад? Сколько обращений по расширению перечня объектов, или увеличению объемов финансирования ФЦП вы направили в адрес правительства России , или вице-премьера правительства Дмитрия Николаевича Козака ?», — продолжал Вавилов, призвав депутатов перестать заниматься популизмом.

Реакция депутатов на выступление Вавилова не заставила себя долго ждать. «По постановлению, которое принимается — в содержательной части этого постановления ничего нового по сравнению с тем, что формулировалось губернатору во время его отчета, нет. С большинством положений он согласился. Это просто фиксация того, что случилось. Ничего здесь не вижу ни политического, ни аполитического. Через год губернатору отчитываться. Мне кажется, это постановление будет хорошим подспорьем для отчета», — отметил депутат Алексей Чалый

Депутат Михаил Чалый был более категоричен, назвав заявления Вавилова попыткой сделать из Законодательного собрания «декоративный орган». «Система издержек и противовесов в РФ предполагают, что контрольно-счетная палата, Законодательное собрание наделены контрольными функциями. Почему вы с такой ненавистью, с такой яростью эти контрольные функции не принимаете? Вы желаете жить в системе, в которой нет обратной связи — для города это губительно», — заключил парламентарий.

Однако во время голосования документ не набрал необходимого количества голосов.

Правительство Овсянникова конфликтует с депутатами Заксобрания не первый раз. В течение последнего месяца Вавилов неоднократно заявлял о неэффективности работы. 12 апреля с критикой на депутатов обрушился и Овсянников. Губернатор обвинил парламентариев в систематическом срыве голосования по правительственным законопроектам и низкой активности депутатов в вопросе разработки нормативно-правовых актов. В свою очередь депутаты заявили о низком качестве разработанных правительством документов, а спикер Заксобрания Екатерина Алтабаева неоднократно просила Вавилова не комментировать работу парламента.