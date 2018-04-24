Ещё
BitCryptoNews расскажет о том, как блокчейн изменит мир
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Совет Европы пригрозил наказать Россию
Совет Европы пригрозил наказать Россию

BitCryptoNews расскажет о том, как блокчейн изменит мир 

BitCryptoNews 47 минут назад
Фото: BitCryptoNews
Редакция нашего издания подготовила обзорный материал, освещающий влияние технологии блокчейн на самые разные стороны общественной, экономической, политической и частной жизни людей.
«Как блокчейн изменит мир» — собрание аналитики о том, как криптотехнологии влияют на окружающий нас мир прямо сейчас, мнений мировых экспертов и смелых предсказаний футурологов. Проект состоит из 14 полноценных разделов, объединенных в несколько групп.
В первой части читатели узнают о том, в каких сферах нашей повседневной жизни уже используется технология блокчейн и краткую историю ее развития. Далее описаны примеры практического применения крупнейшими компаниями и странами, а также приведены мнения ведущих представителей индустрии.
Отдельный раздел посвящен доступному объяснению сути и принципов работы технологии в кратком видеообзоре. Завершает лонгрид обзор перспективных трендов, где рассказывается о потенциале развития блокчейна и о том, как эта технология преобразит мир в будущем.
Качественное изложение, глубина обзора тем и ширина охвата материалов делают проект интересным как для общего развития читателей, интересующихся блокчейном, так и для образовательных целей.
текст: Илья Маличенко, фото: ISO Republic
BitCryptoNews: последние новости
RUSSIA ICO SHOW открывает двери для инвесторов В РАКИБ разрабатывают стандарт для ICO На рынке ICO разгорается неожиданный скандал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»181
В московском метро произошло ЧП6
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву24
Газпром готов построить «Северный поток-3»286
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ77
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение