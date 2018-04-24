BitCryptoNews расскажет о том, как блокчейн изменит мир

Редакция нашего издания подготовила обзорный материал, освещающий влияние технологии блокчейн на самые разные стороны общественной, экономической, политической и частной жизни людей.

«Как блокчейн изменит мир» — собрание аналитики о том, как криптотехнологии влияют на окружающий нас мир прямо сейчас, мнений мировых экспертов и смелых предсказаний футурологов. Проект состоит из 14 полноценных разделов, объединенных в несколько групп.

В первой части читатели узнают о том, в каких сферах нашей повседневной жизни уже используется технология блокчейн и краткую историю ее развития. Далее описаны примеры практического применения крупнейшими компаниями и странами, а также приведены мнения ведущих представителей индустрии.

Отдельный раздел посвящен доступному объяснению сути и принципов работы технологии в кратком видеообзоре. Завершает лонгрид обзор перспективных трендов, где рассказывается о потенциале развития блокчейна и о том, как эта технология преобразит мир в будущем.

Качественное изложение, глубина обзора тем и ширина охвата материалов делают проект интересным как для общего развития читателей, интересующихся блокчейном, так и для образовательных целей.

текст: Илья Маличенко, фото: ISO Republic