Из-за двухдневной забастовки пилотов испанской компании Vueling отменены почти 250 рейсов

По его информации, ситуация не затронет 86% клиентов Vueling. Сильнее всего стачка повлияет на рейсы, прибывающие и отбывающие из международного аэропорта Барселоны Эль-Прат. В компании уже принесли извинения за доставленные неудобства. Ожидается, что в начале мая пройдут новые забастовки.

Как ранее объявлял профсоюз Sepla ("Сепла"), стачка связана с несоблюдением нескольких разделов второго коллективного договора компании и с отсутствием прогресса в переговорах по новому соглашению. Одним из пунктов конфликта является заработная плата, повышения которой добивается профсоюз.

Vueling является испанским лоукостером и базируется в Барселоне. Компания считается одним из крупнейших авиаперевозчиков в пиренейском королевстве. В 2015 году Vueling перевезла порядка 24 млн пассажиров.