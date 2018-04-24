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Из-за двухдневной забастовки пилотов испанской компании Vueling отменены почти 250 рейсов
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Из-за двухдневной забастовки пилотов испанской компании Vueling отменены почти 250 рейсов 

РЖД-Партнер 46 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
По его информации, ситуация не затронет 86% клиентов Vueling. Сильнее всего стачка повлияет на рейсы, прибывающие и отбывающие из международного аэропорта Барселоны Эль-Прат. В компании уже принесли извинения за доставленные неудобства. Ожидается, что в начале мая пройдут новые забастовки.
Как ранее объявлял профсоюз Sepla ("Сепла"), стачка связана с несоблюдением нескольких разделов второго коллективного договора компании и с отсутствием прогресса в переговорах по новому соглашению. Одним из пунктов конфликта является заработная плата, повышения которой добивается профсоюз.
Vueling является испанским лоукостером и базируется в Барселоне. Компания считается одним из крупнейших авиаперевозчиков в пиренейском королевстве. В 2015 году Vueling перевезла порядка 24 млн пассажиров.
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