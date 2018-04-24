Председатель гордумы Перми поздравил «Аргументы и факты» с 40-летием 

Председатель пермской городской думы Перми Юрий Уткин поздравил «с юбилеем »Аргументы и факты».
«Еженедельник «Аргументы и факты» всегда был в числе тех газет, которые читают в моей семье. Грамотный подбор материалов, актуальные новости и аналитика — за всем этим стоит уважение к читателю, стремление идти в ногу со временем. И если это получалось делать на протяжении 40 лет, обязательно получится и в будущем! Рад сотрудничеству с пермской редакцией «АиФ», ответственному подходу команды к освещению работы городской думы», — говорится в поздравлении.
Спикер городской думы пожелал изданию новых творческих проектов, созидательной энергии и удачи!
Напомним, ранее слова поздравления передали губернатор Пермского края Максим Решетников, председатель законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и многие другие.