Председатель гордумы Перми поздравил «Аргументы и факты» с 40-летием

«Еженедельник «Аргументы и факты» всегда был в числе тех газет, которые читают в моей семье. Грамотный подбор материалов, актуальные новости и аналитика — за всем этим стоит уважение к читателю, стремление идти в ногу со временем. И если это получалось делать на протяжении 40 лет, обязательно получится и в будущем! Рад сотрудничеству с пермской редакцией «АиФ», ответственному подходу команды к освещению работы городской думы», — говорится в поздравлении.

Спикер городской думы пожелал изданию новых творческих проектов, созидательной энергии и удачи!