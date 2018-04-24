Встреча главы управы Лосиноостровского района Павла Литовченко с жителями пройдёт 16 мая

Традиционная встреча руководства Лосиноостровского района с жителями состоится в третью среду будущего месяца, 16 мая. Местом ее проведения станет здание школы № 763, она находится на улице Стартовая, д.27, корп.3.

Как сообщили в организационном секторе районной управы, на повестку дня вынесут две темы: подведение итогов месячника по благоустройству и вопрос о досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной работе с жителями Лосиноостровского района в летний период.

Начало встречи в 19.00. Вход для всех желающих свободный. (иб)