След «Зимней вишни»: в планах пожарной эвакуации зашифрована катастрофа

После пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и недавнего инцидента в московском гипермаркете «Персей» все невольно стали присматриваться к планам эвакуации, развешенным в торговых центрах, кинотеатрах, офисах — словом, везде, где «больше трех» можно собираться.

И что же мы увидели?

Китайскую грамоту.

Трудно себе представить человека — тем более маму с маленьким ребенком, — который в панике, пробираясь сквозь дым и гарь, сможет идентифицировать себя на этой странной схеме с множеством стрелочек и кружочков. И найдет безопасный выход из здания.

Но кто-то же их придумал?

Руководитель команды разработчиков действующего ГОСТа по пожарной безопасности Мария Безрукова рассказала «КВ» о том, почему такие схемы часто оказываются бесполезными для обычного «пользователя» и что можно сделать для того, чтобы они действительно стали ключом к спасению в случае пожара.

Но начнем, пожалуй, с самого ГОСТа. Ведь это — основа основ. Подробный свод правил пожарной безопасности (ГОСТ 12.2.143 от 2002 года) включает в себя детальные требования, предъявляемые как к плану эвакуации, так и к другим вспомогательным элементам. В стандарте прописаны мельчайшие подробности по технике создания планов вплоть до оптимальной толщины линий на рисунке, размера значков и рекомендуемого метода изображения направляющих.

— Для подготовки ГОСТа нам пришлось изучить много информации, — как отечественной, так и зарубежной, — рассказывает Безрукова. — Помимо систематизации информации по символике и обозначениям на планах эвакуации мы предложили применять светящиеся (фотолюминесцентные) материалы, которые позволяют обеспечить видимость знаков и планов на тот случай, когда выключается свет: их собственное свечение сохраняется до 4–6 часов.

Как вообще разрабатывается план эвакуации? Инженер получает подробную планировку здания (по сути, технический план БТИ) и затем чертит поверх исходного плана упрощенную эвакуационную схему, учитывая размещение значков и наглядно обозначая все пути выхода из здания.

Как говорит Безрукова, основной причиной ошибок, допускаемых на большинстве планов эвакуации, является то, что изготавливать их берутся все кому не лень. Это может быть безусый студент, желающий подработать. Или охранник Иван Иванович, который уже одной ногой на пенсии, но вынужден заниматься такими «художествами». Наконец, заказ могли отправить в небольшую и очень дешевую типографию, где вообще не разбираются в назначении таких планов.

В результате получаются схемы с перегруженной ненужной «легендой», запутанной планировкой и неясным обозначением путей выхода. Такие планы не помогли бы сориентироваться даже самим их создателям. Кстати, в Интернете по запросу «план эвакуации своими руками» можно с легкостью найти десятки инструкций для самостоятельного составления подобных схем. Но есть ли польза от таких «самоделок» при пожаре? Едва ли.

— Гарантированно доверить разработку планов эвакуации можно человеку с инженерным образованием, — считает Безрукова. — Инженер на должном уровне может понять все правила составления эвакуационных планов, прописанные в ГОСТе. А те же студенты обычно берут подробный план здания, дословно переносят его на шаблон, рисуют зеленые стрелочки, ставят красные значки — и все.

Они не понимают, какие элементы плана и какие комнаты на этом плане имеют отношение к эвакуации и должны быть отражены на плане, а что можно опустить. Вдумчиво к этому может подойти только человек, который осознает свою ответственность за эту работу.

Казалось бы, чего проще — взять и запретить составлять такие схемы непрофессионалам. Но специалисты говорят, что эта сфера в данный момент регулируется комплексными требованиями страховщиков к владельцам и арендаторам зданий. Так что вводить ограничения бесполезно: все равно за их соблюдением никто не будет следить.

Это раньше на эвакуационных схемах помимо подписи директора учреждения ставил штамп «согласовано» ответственный за пожарную безопасность в организации или представитель МЧС . Сейчас планы по-прежнему утверждает гендиректор, но согласовывать их с кем бы то ни было теперь необязательно. Сотрудники МЧС проверяют только наличие, а не качество планов.

Помимо невыразительности и загромождения схем ненужными деталями, символами и информационными блоками исполнители чаще всего не задумываются и о материале. Это либо обычная бумага, либо низкокачественный «фотолюм», план на котором выглядит мутным и нечетким даже при дополнительном свете. Но дело, конечно, не только в материале.

— Главное в плане эвакуации — это прозрачность и ясность восприятия информации, — объясняет Безрукова. — Символы на большом плане должны обязательно дублироваться указателями в помещении. Мы в свое время даже прописали в ГОСТе высоту расположения вспомогательных навигационных знаков (от 1,2 м до 1,5 м от пола): эта высота соответствует углу зрения человека, когда он идет или бежит.

В идеале планы и знаки эвакуации должны быть дополнены фотолюминесцентными лентами на уровне 20–25 см от пола, но в помещении того же ТЦ с витринами и загроможденным пространством они не принесут особой пользы.

Кстати, в некоторых высотных зданиях на верхних этажах (в частности, в «Москва-Сити») оборудуются так называемые бункеры: комнаты, в которых может собраться персонал, чтобы организованно дождаться прихода спасателей при экстренной ситуации. Бункеры герметичны, оборудованы улучшенной вентиляцией и оснащены самоспасателями — средствами индивидуальной защиты от дыма.

Впрочем, по словам Безруковой, оборудование таких комнат в ТЦ маловероятно: потенциальная опасность от пожара в высотном здании куда выше, а вероятность покинуть здание своими силами — гораздо меньше, чем в любом супермаркете.

Специалисты считают, что можно сделать те же схемы более привлекательными визуально — например, дополнительно использовать для их подсветки светодиоды: если они будут цеплять взгляд, прохожий невольно заметит их на своем пути, и в экстренной ситуации это поможет ему быстро сориентироваться.

Чтобы наглядно проиллюстрировать наиболее часто допускаемые на планах эвакуации ошибки, мы попросили разработчиков схем пожарной безопасности прокомментировать несколько примеров.

План, размещенный в одном из торговых центров на северо-востоке Москвы , на первый взгляд кажется вполне полноценным: на схеме присутствуют все необходимые обозначения и телефоны экстренных служб, а также описан порядок действий при пожаре. Однако эксперт с первого взгляда отметил нарушение: вероятно, сэкономив, производитель использовал горючий материал.

— План заламинирован, а это запрещено, — говорит инженер Дмитрий Григорьев . — Если бы производитель применил качественную фотолюминесцентную бумагу, которая не горит, и профессиональное оборудование для печати, то необходимость в ламинации отпала бы (ламинация обычно делается для защиты от воды и выцветания).

План, размещенный в важном социальном объекте — одном из московских детских садов. По словам эксперта, схема неплоха, но недостатки все же есть.

— Есть несколько замечаний по части оформления, — объясняет Григорьев. — Во-первых, план выполнен в большом формате, а планировка мелковата (тонкие линии: при таком количестве свободного места на листе мы всегда стараемся увеличить размер печатного поля).

Во-вторых, размер знаков на плане, скорее всего, мельче, чем рекомендуется ГОСТом. Кроме того, телефонные номера служб в инструкции не выделены (эта информация должна бросаться сразу в глаза), и шрифт с адресом также мелкий (мы его всегда делаем крупнее и ярче, так как этот адрес в случае ЧС будут диктовать по телефону оператору соответствующей службы).

План, демонстрирующий пути спасения из небольшого офисного помещения, явно был подготовлен не профессионалом: эксперт выделил на нем несколько очевидных грубых нарушений.

— На плане нет адреса объекта и/или его названия, — отмечает Григорьев. — Это имеет значение при вызове по телефону специальных служб при возникновении ЧС.

Телефонов экстренных служб на плане, впрочем, также нет — как и описания действий при пожаре и обозначения места, где находится читающий план.

План, при составлении которого требования ГОСТа выполнялись сугубо формально. В результате даже при дневном или искусственном свете разглядеть на нем обозначения практически невозможно.

— План выполнен на бумаге под фотолюминесцентной пленкой, — комментирует Григорьев. — Из-за такой технологии не видно ярких красок, а тонкие линии плохо различимы.

«Эталонный» план, предложенный самими экспертами и созданный для подмосковного торгово-развлекательного комплекса. Все необходимые обозначения учтены на плане (основной и запасной эвакуационный выходы, огнетушители, «тревожные кнопки» и телефоны, обозначение местонахождения человека у плана). Кроме того, схеме сопутствует полноценная «легенда» с экстренными телефонами и порядком действий при пожаре. Сам план выполнен из негорючего фотолюминесцентного материала.

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