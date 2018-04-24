Глава РА: «Наша цель — обеспечить благополучие каждой семьи, будущее детей

Значительная часть доклада главы РА о результатах деятельности Кабинета министров республики за 2017 год была посвящена вопросам совершенствования социальных сфер деятельности.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что действующая система социальной защиты населения направлена прежде всего на предоставление государственных гарантий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. На реализацию этих мер в минувшем году направлен 1 млрд 575 млн рублей.

В рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в 2017 году достигнуты все целевые показатели. Освоенные средства составили более 41,5 млн рублей. Доля граждан, имеющих доступ к государственным услугам многофункционального центра, в целом по республике составила 94% при планируемом значении в 90%.

Особое внимание уделяется защите материнства и детства. В 2017 году обеспечено бесплатными земельными участками 800 многодетных семей. Всего земельные участки в республике получили 2665 многодетных семей. На отдых и оздоровление детей направлено123,8 млн рублей.

Главным результатом деятельности Глава республики назвал рост продолжительности жизни граждан. Этот показатель превысил 73 года, что выше среднероссийского. Коэффициент смертности населения имеет самый низкий показатель за последние 25 лет — 12,7 случаев на 1000 населения.

Этому способствует комплекс мер, принимаемых республиканской властью в системе здравоохранения. В частности, на лекарственное обеспечение в 2017 году было направлено почти 842 млн рублей, более 2,5 тыс. граждан получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Закуплено 14 автомобилей скорой помощи. Завершен процесс централизации системы управления диспетчерской службы скорой медицинской помощи, что позволило повысить её доступность для населения.

В прошлом году был проведен ремонт врачебной амбулатории в ауле Ходзь, открыто новое отделение Майкопской городской поликлиники №1 на 500 посещений в смену. В рамках реализации стратегических инициатив Президента РФ в сфере здравоохранения завершается строительство Тахтамукайской центральной районной больницы стоимостью 142 млн рублей. Да конца текущего года будет завешен значимый для всех жителей республики проект — строительство диагностического центра на базе Адыгейской республиканской клинической больницы. Общая стоимость строительства составляет 546 млн рублей.