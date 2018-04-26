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Неработающие «умные светофоры» спровоцировал 5-километровую пробку в Воронеже
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Неработающие «умные светофоры» спровоцировал 5-километровую пробку в Воронеже 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Парализован весь Московский проспект. Неработающие светофоры, подключённые к интеллектуальной системе управления дорожным движением, спровоцировали 5-километровую пробку утром четверга, 26 апреля. Парализован Московский проспект и часть улицы Плехановской, сообщили очевидцы в редакцию «Вести-Воронеж». По данным сервиса «Яндекс. Пробки» стоит почти весь Московский проспект — от улицы Шишкова до площади Застава и часть Плехановской — до пересечения с Кольцовской. Особенно затруднено движение по Московскому проспекту — транспорт движется со скоростью не более 5 км/ч.
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