Неработающие «умные светофоры» спровоцировал 5-километровую пробку в Воронеже

Парализован весь Московский проспект. Неработающие светофоры, подключённые к интеллектуальной системе управления дорожным движением, спровоцировали 5-километровую пробку утром четверга, 26 апреля. Парализован Московский проспект и часть улицы Плехановской, сообщили очевидцы в редакцию «Вести-Воронеж». По данным сервиса «Яндекс. Пробки» стоит почти весь Московский проспект — от улицы Шишкова до площади Застава и часть Плехановской — до пересечения с Кольцовской. Особенно затруднено движение по Московскому проспекту — транспорт движется со скоростью не более 5 км/ч.