Открыта регистрация молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» 

28 апреля, в Молодежном иннопарке ПетрГУ пройдет презентация форума, где вы сможете больше узнать о нем и задать все интересующие вас вопросы.
Стартовала регистрация участников на крупнейший образовательный форум страны «Территория смыслов на Клязьме». Он пройдет с 27 июня по 12 августа во Владимирской области.
28 апреля в 13.00 в Молодежном иннопарке (г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33) состоится презентация форума, в рамках которой кандидаты получат возможность задать вопросы представителям Росмолодежи и Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия. Вход свободный
В этом году на Форуме будет представлена обновленная образовательная программа по 6 тематическим сменам:
— Новые возможности развития студенческих объединений
— Образование будущего
— Цифровой мир — Поколение доброй воли
— Эффективная политика
— Молодежная команда страны
Участвовать в форуме могут специалисты IT компаний, студенты технических вузов, геймеры, блогеры, киберспортсмены, молодые журналисты, представители студенческих СМИ, PR-специалисты, маркетологи, экономисты, студенты педагогических специальностей, молодые педагоги, активисты региональных отделений Российского движения школьников, представители студенческих клубов и первичных профсоюзных организаций, социологи, политологи, участники «Россия — страна возможностей», государственные служащие, лучшие участники прошлых лет, молодые лидеры политических партий и парламентарии, представители НКО и волонтеры.
«Территория смыслов на Клязьме» проходит ежегодно с 2015 года во Владимирской области.
Регистрация участников производится в АИС «Молодежь России» ais.fadm.gov.ru.
По материалам: ptzgovorit.ru