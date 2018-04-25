Открыта регистрация молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме»

28 апреля, в Молодежном иннопарке ПетрГУ пройдет презентация форума, где вы сможете больше узнать о нем и задать все интересующие вас вопросы.

Стартовала регистрация участников на крупнейший образовательный форум страны «Территория смыслов на Клязьме». Он пройдет с 27 июня по 12 августа во Владимирской области

28 апреля в 13.00 в Молодежном иннопарке (г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33) состоится презентация форума, в рамках которой кандидаты получат возможность задать вопросы представителям Росмолодежи и Министерства по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия . Вход свободный

В этом году на Форуме будет представлена обновленная образовательная программа по 6 тематическим сменам:

— Новые возможности развития студенческих объединений

— Образование будущего

— Цифровой мир — Поколение доброй воли

— Эффективная политика

— Молодежная команда страны

Участвовать в форуме могут специалисты IT компаний, студенты технических вузов, геймеры, блогеры, киберспортсмены, молодые журналисты, представители студенческих СМИ, PR-специалисты, маркетологи, экономисты, студенты педагогических специальностей, молодые педагоги, активисты региональных отделений Российского движения школьников, представители студенческих клубов и первичных профсоюзных организаций, социологи, политологи, участники « Россия — страна возможностей», государственные служащие, лучшие участники прошлых лет, молодые лидеры политических партий и парламентарии, представители НКО и волонтеры.

«Территория смыслов на Клязьме» проходит ежегодно с 2015 года во Владимирской области.

Регистрация участников производится в АИС «Молодежь России» ais.fadm.gov.ru.