Заслуженный врач России: Отечественных лекарств не существует!

Заслуженный врач России Евгений Лильин объяснил НСН, почему не верит в то, что запрет на американские лекарства вступит в силу.

«Эту меру никто не примет. Это раз. И второе — доля зарубежных лекарств на нашем рынке — 100%. Мы умеем создавать только наполнители — крахмал, соду и так далее. Все «нутро» — импортное. Отечественных лекарств просто не существует», — пояснил он.

По мнению медика, отказ от американских и европейских лекарств возможен только при наличии так называемых дженериков (непатентованных аналогов западных препаратов — НСН).

«Они производятся в разных странах, индийские, например, вполне приличны. Таким образом можно заместить не 100% лекарств, но где-то на 90% они работают. Главное, брать их не в Китае . Но нужно понимать, что такие санкции для Америки ничего не значат, для них это копейки. А у нас без онкопрепаратов погибнут тысячи людей», — заключил собеседник НСН.