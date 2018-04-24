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Заслуженный врач России: Отечественных лекарств не существует!
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Заслуженный врач России: Отечественных лекарств не существует! 

Национальная Служба Новостей 54 минуты назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В комитете Совета Федерации по конституционному законодательству отказались поддержать запрет на ввоз в Россию «важных для жизни и здоровья граждан» лекарств из США. Такой отзыв сенаторы дали на санкционный законопроект, внесенный спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
Заслуженный врач России Евгений Лильин объяснил НСН, почему не верит в то, что запрет на американские лекарства вступит в силу.
«Эту меру никто не примет. Это раз. И второе — доля зарубежных лекарств на нашем рынке — 100%. Мы умеем создавать только наполнители — крахмал, соду и так далее. Все «нутро» — импортное. Отечественных лекарств просто не существует», — пояснил он.
По мнению медика, отказ от американских и европейских лекарств возможен только при наличии так называемых дженериков (непатентованных аналогов западных препаратов — НСН).
«Они производятся в разных странах, индийские, например, вполне приличны. Таким образом можно заместить не 100% лекарств, но где-то на 90% они работают. Главное, брать их не в Китае. Но нужно понимать, что такие санкции для Америки ничего не значат, для них это копейки. А у нас без онкопрепаратов погибнут тысячи людей», — заключил собеседник НСН.
Напомним, ранее совладелец крупнейшего в мире производителя титана «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков назвал авторов контрсанкционного законопроекта вредителями.
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