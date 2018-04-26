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В Госдуме оценили качество производимых в России лекарств
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Джигарханян впал в кому
Джигарханян впал в кому

В Госдуме оценили качество производимых в России лекарств 

RT на русском 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с НСН оценил качество лекарств, производимых в России.
По словам депутата, в последние два-три года выстроена довольно приличная система качества.
«То, что производится на территории России во всяком случае последние год-два, проверяется как положено. Спор о дженериках идёт долго. Пока он не завершён, на мой взгляд, предпринимать какие-то ограничивающие шаги неправильно», — сказал Куринный.
Он добавил, что локализовать производство всех препаратов в России очень дорого и сложно.
Ранее в социальном комитете Совета Федерации выступили с предложением уточнить порядок ввоза зарубежных лекарств в Россию в соответствии с законом об ответе на санкции США.
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