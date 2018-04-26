В Госдуме оценили качество производимых в России лекарств

По словам депутата, в последние два-три года выстроена довольно приличная система качества.

«То, что производится на территории России во всяком случае последние год-два, проверяется как положено. Спор о дженериках идёт долго. Пока он не завершён, на мой взгляд, предпринимать какие-то ограничивающие шаги неправильно», — сказал Куринный.

Он добавил, что локализовать производство всех препаратов в России очень дорого и сложно.