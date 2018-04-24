Судьба пропагандиста. Владимир Соловьев: бизнес и пропаганда в одном флаконе

За последние три года фронтмен российской госпропаганды Владимир Соловьев выпустил аж три фильма о Владимире Путине : «Президент», «Миропорядок» и «Миропорядок 2018». Для каждой из этих, по оценке Дмитрия Пескова , «блестящих» лент Соловьеву предоставляли доступ к телу. Что это, если не знак особого доверия?

То, что Соловьев — первый властитель дум на Руси, ясно и без этих трех фильмов. Столько эфирного времени, если считать не только теле-, но и радиоэфиры, нет ни у одного из его коллег. В чем же секрет успеха этого солдата информвойны, застегнутого на все пуговицы френча?

От «А зачем вам Крым ?» до «Справедливость восторжествовала»

2008 год — Человек, который попытается начать войну России Украины , является преступником, притом я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам по духу, по крови, по общей истории люди… Не надо кричать « Севастополь наш!» Не надо кричать «Крым наш!»

2013 год — Да не дай бог, чтобы Крым вернулся в состав России. Нет никакого юридического основания. А зачем вам Крым?.. Хрущев же отдал (Крым. — Ред.) абсолютно легитимно. Если мы вдруг говорим (о возврате Крыма. — Ред.) — значит, война. Вы хотите воевать с Украиной? Сколько украинских и русских жизней вы готовы положить на то, чтобы захватить Крым, который давно уже стал татарской территорией?.. Крымчане против.

Из выступления в 2014 году:

— Этот день мы приближали как могли. Крым и Севастополь снова в составе России. Историческая справедливость восторжествовала!

На руке Rolex, на шее — цепь

О своей жизни до того, как стать публичным, Соловьев никогда не распространялся. Известно: он учился в одном институте с Сурковым и Фридманом. Покамест однокашники поднимались по жизни, Владимир Рудольфович преподавал математику и физику в московской школе. В 1990-м скромный учитель уехал в США , занимался бизнесом, но через несколько лет вернулся. Его звездный час мог бы и не пробить, если бы не генпродюсер радиостанции «Серебряный дождь» Наталья Синдеева (сейчас — гендиректор телеканала «Дождь». — Авт.) — она открыла имя Соловьева аудитории.

Правда, у самого ведущего другая версия: в эфире программы «Полный контакт» (« Вести FM ») Соловьев утверждал, что Синдеева его «не искала» — его к ней якобы «пригнали другие люди».

— Он так сказал? — удивилась в разговоре с «Собеседником» Наталья. — Не слышала. Я не понимаю, как так можно врать. Сейчас я бы лучше скрыла этот факт своей биографии, но из песни слов не выкинешь. Рассказываю: это был 1998 год, Александр Гордон уже делал на «Серебряном дожде» по понедельникам и пятницам свое «Хмурое утро». А во вторник, среду и четверг у нас было шоу «Английский с улыбкой» — его вели две девушки, одна из которых хорошо говорила по-английски. Однажды она заболела. Отменить программу мы не могли, а никто из сотрудников компании не владел английским на должном уровне. И вдруг одна из менеджеров предложила обратиться к ее бывшему начальнику (она раньше работала в компании по подбору персонала — оказалось, у Соловьева была такая фирма): он, мол, блестяще говорит по-английски и вообще «болтушка», разговорчивый. Ситуация была безвыходная, поэтому мы согласились. Хотя сами не знали, на что именно.

На следующее утро мы с Дмитрием Савицким , который тогда был моим мужем и с которым мы вместе основали «Серебряный дождь», включаем радио и слышим совершено потрясающий голос, живую реакцию, образованного, эрудированного человека, который и по-английски, и по-русски, и реагирует на слушателя… В общем, мы обалдели от эфирных качеств этого человека. Веселый, жизнерадостный, позитивный, он был совершенным антагонистом Гордону — мрачному интеллектуалу, цинику. Мы понимаем: это то, что нам нужно.

Дима приезжает к концу эфира на радио, в переговорной комнате сидит человек — со стрижкой «ежик», весом примерно 130 кг, на руке у него были золотые часы Rolex, на шее — золотая цепь… Дима, которому тогда было лет 26, опешил: нарисованный образ не совпадал с реальностью. Стали знакомиться: Соловьев сказал, что он бизнесмен, что у него есть завод на Филиппинах . Дима предложил ему работать в эфире три раза в неделю — и Соловьев согласился. Причем готов был делать это бесплатно — мол, я богатый человек, мне деньги не нужны, просто понравилось работать на радио. Но они подписали контракт, и чуть ли не на следующий же день появились «Соловьиные трели».

Один из первых эфиров Владимира Соловьева на «Серебряном дожде» — 1998 год, вскоре после дефолта. Звонящий слушатель просит возродить традицию передачи «Английский с улыбкой» и просит Соловьева поговорить с ним в эфире по-английски. На 4:05 Соловьев переходит на английский.

Дружил с Немцовым

Синдеева вспоминает, что тогда они «взорвали радиоэфир»:

— Сразу же началась конкуренция Гордона, который всегда был социально ориентирован, топил за «маленького человека», и Соловьева, воплощавшего образ барина, сибарита, успешного бизнесмена с либеральными взглядами. Проходит пара месяцев, и Александра приглашают на « Первый канал » в программу «Процесс», где два ведущих также должны быть антагонистами.

Гордон привел на ТВ Соловьева, но «Процесс» продержался на «Первом» недолго. О причинах ссоры между ведущими Александр рассказать «Собеседнику» отказался. И не он один уклонился от разбора личности Соловьева — то же сделали многие другие посвященные в детали биографии нашего героя. Причем все как один объясняли отказ «чувством брезгливости». Мол, не тронь — не воняет.

Программа «Процесс», эфир ОРТ, 2001 год. Тема: «Изолировать ли от общества больных СПИДом?». Владимир Соловьев считал, что да: «Либеральные свободы прекрасны. Но на погосте они ни к чему».

Аркадием Дворковичем, — Не скажу точно, когда случился этот перелом, но потихонечку Соловьев увлекся политикой, — продолжает Синдеева. — После 2000 года он стал входить в политический истеблишмент. Со многими подружился, общался с Борисом Немцовым Владиславом Сурковым … Его позиция все время менялась и зависела от того, с кем он в тот момент дружит. Он всегда очень точно чувствовал тренд. До 2000 года демократические ценности были главными в думающей среде, и он разделял их, во всяком случае, нам так казалось…

2003 год, Борис Немцов в гостях у Владимира Соловьева (программа «Смотрите, кто пришел!», канал ТВС)

Постепенно, утверждает экс-начальница Соловьева, политическая ангажированность ведущего стала переноситься и в эфир «Серебряного дождя».

— Мы понимали, что наш эфир используют, и считали это неправильным: радиостанция не имела никакого отношения к переговорам Соловьева и его интересам. Если раньше я гордилась, что вместе с партнерами создавала «Серебряный дождь», то позже стала получать отрицательный фидбэк: «Вот, у вас Соловьев, он отрабатывает заказ…» Это было заметно. Во многом мой уход с «Серебряного дождя» был связан с этой ситуацией, так как я не могла повлиять на нее.

Бизнес

В 2007 году Владимир Соловьев получил долю в ООО «Модный континент» с уставным капиталом 141,5 млн рублей. Компания, торговавшая изделиями из меха и кожи, была учреждена тогдашним депутатом Госдумы Владимиром Груздевым (будущим губернатором Тульской области ), его женой и матерью.

Соловьев владеет 70% акций ООО «СВ консалтинг». Журналисты Центра управления расследованиями подсчитали: в 2014–2016 годах фирма телеведущего получила от Сбербанка 316,5 млн рублей, документация по этим госконтрактам отсутствует.

По данным СКРИН, Соловьеву принадлежит половина ООО «СВ мьюзик менеджмент», хозяин другой половины и гендиректор компании — Табриз Шахиди , который является единственным учредителем и руководителем АНО «Империя музыки». Эта фирма, зарегистрированная по тому же, что и соловьевская, адресу и проходящая по документам как автономная некоммерческая организация содействия развитию молодежной культуры, организовывает выступления многих известных артистов, в том числе частые творческие вечера Владимира Соловьева. Например, ближайшее рандеву с телеведущим в МХАТ им. Горького назначено на 25 мая. Цена билетов — от 1000 до 15.000 рублей.

Из-под Березовского — к Суркову

Параллельно с работой на радио Соловьев строил телевизионную карьеру. Работал на канале ТВ-6, созданном по инициативе американского медиамагната Теда Тёрнера и «Логоваза» Березовского. Но по-настоящему развернулся Соловьев на НТВ , и в критическом 2001-м, когда стало ясно, что государство отжимает канал через «Газпром» , был в одной лодке с защитниками свободы слова.

«Немножко стыдно, что пришли только 15 тысяч», — говорил в студии Евгения Киселева о митинге в защиту независимости телеканала Владимир Рудольфович. Тогда никто и подумать не мог, что спустя 16 лет людей, вышедших на ту же улицу с требованиями дать ответ на вопросы фильма «Он вам не Димон», Соловьев обзовет «двумя процентами дерьма».

Тогда все было иначе.

«Нельзя позволять хамам брать власть над собой, — заявлял Соловьев. — НТВ является лакмусовой бумажкой системного кризиса в стране. Страна абсолютно византийская. Президент, может быть, захочет, а может быть, не захочет отдать очередному боярину очередную вотчину. А холопы это примут. Вот как получилось: «Газпрому» очень выгодно получить сейчас эту вотчину. Потому что, не дай бог, холопы, которым якобы принадлежит немалая часть «Газпрома», поинтересуются, а как дела у самого «Газпрома», как он распорядился тем, что наше с вами… И как дела у РАО «ЕЭС», и как дела у остальных гигантов. А мы об этом уже никогда не узнаем».

Решить «спор хозяйствующих субъектов» Соловьев предлагал… обратившись «к тем, кто доказал свою профессиональную состоятельность. Это хорошо известные в мире имена: господин Тёрнер и прочие, кстати, тоже не российские граждане». А еще Владимир Рудольфович красиво рассуждал про журналистику: «Фраза о том, что хозяин сказал и журналист прыгнул — это к Тверской. Журналист всегда независимый человек, тем более журналист новой формации».

Вскоре Соловьев и впрямь «обновился». Как это было, хорошо знает его экс-коллега по НТВ Виктор Шендерович

— В 2002 году, когда нас (телекомпанию ТВС, куда ушли выходцы со «старого» НТВ. — Авт.) окончательно прихлопнули, Березовский создавал партию «Либеральная Россия». БАБ тогда зарабатывал себе статус политического беженца, ему надо было прилепить к себе тему главного борца с Путиным. Так вот Соловьев предлагал мне полететь в Лондон договариваться с Березовским о вхождении в первую тройку «Либеральной России». Также называлось имя Юлии Латыниной . Я заметил, что стараюсь держаться подальше от этой фигуры (от Березовского). И Владимир Рудольфович полетел к Борису Абрамовичу один. Вернувшись, пошел к Суркову, и тот, видимо, дал ему немножко больше. Вот тогда и случился перелом — вряд ли нравственный, скорее финансовый.

цитата

«Приятной неожиданностью для меня было собственное возвращение на телеэкран. И то, как это произошло: такой поддержки и такого уровня свободы я не ожидал. Пока все, что слышал, когда созванивался на следующий после эфира день с начальством, — слова благодарности. Сам удивляюсь. Вроде позволяю себе порой очень резкие высказывания, тем не менее меня ни разу не просили: «Старик, будь помягче»».

(из интервью Владимира Соловьева «Собеседнику», 2010 год)

«Бесстыж феноменально»

Наверное, неверно вешать всех собак на одного Соловьева.

— Не он один успел за отчетный период перейти из противников Путина в ряды тех, кто его славит, — признает Шендерович. — Вокруг нас же сплошные «совести нации», которые ходили туда-сюда, не меняя тембра голоса и брутальных интонаций. Только источники финансирования менялись. А они сами нет. И всякий раз честные! Но Соловьев оказался первым учеником, по Шварцу. Талант негодяя — тоже талант. Никакого другого таланта у Соловьева нет. У него хорошо подвешен язык, и он совершенно не стеснен этическими категориями, это человек феноменальной бесстыжести. Ему действительно не стыдно за то, что он делает. Цельная, прекрасная по-своему фигура. Клянусь, в нем нет совершенно никаких противоречий. И когда Господь пошлет нам избавление от Путина…

— Соловьев и тут приспособится?

— Не просто приспособится. Выяснится, что он держал последний рубеж свободы слова, пытался сохранить ее в чудовищных условиях авторитарного режима. Вот увидите — это он поведет нас к светлым идеалам либерализма, когда закончатся тоталитарные времена. Мы это увидим, не сомневаюсь. Поймите меня правильно: Владимир Соловьев не потонет.

Чем богат

В 2017 году ФБК Алексея Навального оценил недвижимость телеведущего в 1 млрд рублей. Загибайте пальцы: итальянская вилла на озере Комо, дом площадью 1046 кв. м на участке 60 соток в подмосковном Переделкино, три квартиры в элитном доме в Москве общей площадью около 450 кв. м. Также ФБК обнаружил у Соловьева удостоверение резидента Италии с тамошней пропиской.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №16-2018 под заголовком «Два процента правды».