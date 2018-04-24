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В ярославской больнице №9 начался капитальный ремонт хирургического отделения
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В ярославской больнице №9 начался капитальный ремонт хирургического отделения 

Портал органов государственной власти Ярославской области 43 минуты назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
На эти цели из областного бюджета выделено почти 6 миллионов рублей. В течение двух месяцев будет отремонтировано порядка 500 квадратных метров помещений.
— В рамках реализации ведомственной целевой программы в прошлом году мы провели капитальные ремонты в медицинских организациях на сумму 148,84 миллиона рублей, — сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев. — Нам удалось отремонтировать Некрасовскую, Ростовскую ЦРБ, провести капитальные ремонты в больнице имени Соловьева, областной больнице, медучреждениях Рыбинска. Бесспорно, эта работа будет продолжена и в текущем году.
В больнице №9 будут отремонтированы санитарный блок, семь палат, перевязочная, два манипуляционных кабинета, сестринская, ординаторская, буфет, коридор с дежурным постом, холл для пациентов. Предусмотрены общестроительные, электромонтажные, сантехнические работы.
— Отделение изменится кардинально. Палаты будут улучшенной планировки на 2, 4, 6 мест, со всеми удобствами, — рассказал главный врач КБ №9 Станислав Белокуров. — В отделении ежегодно проходят лечение до 2 тысяч человек, проводится почти 1200 операций. К нам приезжают не только со всей области, но и из соседних регионов.
Станислав Белокуров добавил, что в планах также ремонт женской консультации.
Справка
На сегодняшний день КБ №9 обслуживает почти 128 тысяч человек. Круглосуточный стационар рассчитан на 568 коек. Профили: хирургия, урология, гинекология, терапия, неврология, кардиология, колопроктология, акушерство-гинекология, патология беременности, анестезиология и реанимация, паллиативная помощь.
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