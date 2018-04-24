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Пес Клайд ждет своих хозяев в приюте Восточного Дегунина «Ласковый зверь»
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Пес Клайд ждет своих хозяев в приюте Восточного Дегунина «Ласковый зверь» 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 52 минуты назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Постоялец зооприюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине двухлетний пес Клайд ищет семью. Об этом сообщила куратор приюта Елена Лысенко.
— Клайду два года, он кастрирован и прошел все медицинские проверки, — уточнила Лысенко. — Может быть, он немного трусоват, побаивается других собак и машин, но абсолютно не забияка. Ему необходим активный хозяин, который будет брать его на утренние пробежки и заниматься с ним на собачьей площадке.
Чтобы познакомиться с Клайдом, а возможно и забрать его домой, необходимо договориться о встрече с кураторами приюта по телефонам: 8 (965) 126-01-92 (Анна), 8 (926) 600-70-39 (Елена). (мю)
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