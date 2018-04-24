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Тюменским заводам под силу замещение импортного оборудования для ТЭКа
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Тюменским заводам под силу замещение импортного оборудования для ТЭКа 

ИА Север-Пресс 52 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Тюменские производители работают над замещением оборудования для нефтегазовых предприятий.
Новую продукцию в рамках процесса импортозамещения освоили на тюменском заводе «Профмодуль». Сфера её применения — нефтегазовая промышленность.
«Местные специалисты успешно освоили производство деталей со смещенным центром и кабель-каналом, необходимые для эксплуатационных колонн буровых скважин. К сожалению, в нефтегазовой промышленности до сих пор велика доля импортных деталей и технологий. Опыт «Профмодуля» показывает, что их вполне по силам делать в Тюмени», — рассказал немецкий партнер завода Клаус Шольц.
Сейчас на заводе принята программа технического перевооружения, результатом стало появление линейки самых современных станков. Благодаря этому оборудованию, «Профмодуль» существенно расширил свои возможности, что позволяет постепенно заменить, а затем и полностью отказаться от поставки продукции для нефтяников из-за рубежа, — сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области.
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