Тюменским заводам под силу замещение импортного оборудования для ТЭКа

Тюменские производители работают над замещением оборудования для нефтегазовых предприятий.

Новую продукцию в рамках процесса импортозамещения освоили на тюменском заводе «Профмодуль». Сфера её применения — нефтегазовая промышленность.

«Местные специалисты успешно освоили производство деталей со смещенным центром и кабель-каналом, необходимые для эксплуатационных колонн буровых скважин. К сожалению, в нефтегазовой промышленности до сих пор велика доля импортных деталей и технологий. Опыт «Профмодуля» показывает, что их вполне по силам делать в Тюмени », — рассказал немецкий партнер завода Клаус Шольц.