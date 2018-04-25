Ещё
Концерт «Христос Спаситель мира» состоялся в храме Живоначальной Троицы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Концерт «Христос Спаситель мира» состоялся в храме Живоначальной Троицы 

Твоя Газета 2 часа назад
Фото: Твоя Газета
В минувшее воскресенье, 22 апреля, все желающие могли посетить Пасхальный концерт «Христос Спаситель мира», который был организован в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках Академического района.
Как сообщается на сайте храма, по благословению благочинного Андреевского церковного округа, настоятеля храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, протоиерея Николая Карасева, состоялся Пасхальный концерт «Христос Спаситель мира».
В концертной программе, которая состоялась в доме для собраний и праздников на территории храма, приняли участие клирик храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, иерей Алексий Ладченков, а также певец, музыкант, автор и исполнитель Анатолий Кашка, алтарник Андрей Леонтьев и прихожане храма..
Твоя Газета: последние новости
Дмитрий Медведев и Сергей Собянин ознакомились с инновационными разработками резидентов технопарка «Слава» По Южному Бутову будут проводиться экскурсии на русском и английском языках На мастер-классе в центре спорта и досуга «Орион» учились рисовать Пасхальный натюрморт
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Бархатная революция»: начался распад коалиции330
Россия доказала очередную ложь США174
МИД обратился к россиянам42
Афганцы перекрыли центр Киева189
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью170
Видео
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
03:09
Михалков одолжил 30 миллионов и прогорел
Шоу-бизнес
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:23
Умер Шухрат Аббасов
Общество В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение