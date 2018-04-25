Концерт «Христос Спаситель мира» состоялся в храме Живоначальной Троицы 

В минувшее воскресенье, 22 апреля, все желающие могли посетить Пасхальный концерт «Христос Спаситель мира», который был организован в храме Живоначальной Троицы в Старых Черемушках Академического района.
Как сообщается на сайте храма, по благословению благочинного Андреевского церковного округа, настоятеля храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, протоиерея Николая Карасева, состоялся Пасхальный концерт «Христос Спаситель мира».
В концертной программе, которая состоялась в доме для собраний и праздников на территории храма, приняли участие клирик храма Живоначальной Троицы в Старых Черемушках, иерей Алексий Ладченков, а также певец, музыкант, автор и исполнитель Анатолий Кашка, алтарник Андрей Леонтьев и прихожане храма..