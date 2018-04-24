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Временные трудности в работе мессенджеров коснулись чатов энергетиков
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Временные трудности в работе мессенджеров коснулись чатов энергетиков 

Уральский меридиан 55 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Жители Челябинска не могут воспользоваться передачей показаний приборов учета и запросить баланс по лицевому счету для абонентов ПАО «Челябэнергосбыт» в Telegram из-за принятых мер Роскомнадзора. Кроме того, временные трудности возникают и в работе мессенджера Viber. Энергетики рекомендуют для этих целей воспользоваться альтернативным способом, а именно воспользоваться «Личным кабинетом» на сайте компании.
«Данные технические проблемы связаны с внешними факторами и не зависят от ПАО «Челябэнергосбыт». При этом наша компания надеется на скорейшее решение данной проблемы, что позволит потребителям передавать показания удобным и привычным для них способом», — рассказали в пресс-службе ПАО «Челябэнергосбыт»
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