Компания «Нимбус» выплатила сотрудникам 15 млн рублей долгов по зарплатам

ЗАО «Номбус» погасило долги по зарплатам перед сотрудниками на общую сумму в 15 млн руб. после вмешательства прокуратуры , сообщает издание «Город55» со ссылкой на прокуратуру Советского округа города Омска

Предприятие занимается производством оборудования для асфальтобенных комплексов. Компания находится в стадии банкротства и в ней сформировалась задолженность по заработной плате перед 132 работниками за 2016-2017 года.

За допущенные нарушения руководитель предприятия был привлечен к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы, совершенная лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение» в виде штрафа.