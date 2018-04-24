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Компания «Нимбус» выплатила сотрудникам 15 млн рублей долгов по зарплатам
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Компания «Нимбус» выплатила сотрудникам 15 млн рублей долгов по зарплатам 

Rambler News Service 51 минуту назад
ЗАО «Номбус» погасило долги по зарплатам перед сотрудниками на общую сумму в 15 млн руб. после вмешательства прокуратуры, сообщает издание «Город55» со ссылкой на прокуратуру Советского округа города Омска.
Предприятие занимается производством оборудования для асфальтобенных комплексов. Компания находится в стадии банкротства и в ней сформировалась задолженность по заработной плате перед 132 работниками за 2016-2017 года.
За допущенные нарушения руководитель предприятия был привлечен к административной ответственности по статье «Невыплата в установленный срок заработной платы, совершенная лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение» в виде штрафа.
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