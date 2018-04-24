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Мисс Аэрокосмического института выберут в Доме культуры на Дубосековской
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Мисс Аэрокосмического института выберут в Доме культуры на Дубосековской 

Управа района Аэропорт города Москвы 57 минут назад
Фото: Управа района Аэропорт города Москвы
Конкурс «Мисс Аэрокосмического института — 2018» проведут 25 апреля в Доме культуры и техники МАИ на Дубосековской улице. Его участниками станут пять финалисток из числа самых привлекательных студенток. Об этом рассказали в администрации учебного заведения.
— В малом зале ДКиТ МАИ вы сможете увидеть традиционный конкурс красоты. Пять звезд образуют настоящее созвездие красоты, энергии и таланта, — поделился представитель администрации.
Начало в 19.00. Вход свободный. Приглашаются все желающие.
Адрес ДКиТ МАИ: ул. Дубосековская, д. 4а/1. (мю)
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