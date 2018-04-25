Рязанские перевозчики не будут брать плату с ветеранов в честь Дня Победы

С 01 по 10 мая пассажирские перевозчики Рязанской области будут предоставлять право бесплатного проезда по территории региона инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, сообщает областной минтранс

Кроме того, бесплатно могут проехать и сопровождающие ветеранов лица.

Право бесплатного проезда распространяется и на пригородный железнодорожный транспорт, который идет к местам проведения торжественных мероприятий, посвященных 73-ей годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.