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Ремонт дворов многоквартирных домов и проездов к ним в Сызрани обойдется в 35 млн рублей
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Ремонт дворов многоквартирных домов и проездов к ним в Сызрани обойдется в 35 млн рублей 

Волга Ньюс 58 минут назад
Подрядчик должен будет привести в порядок проезды к дворам по адресам: по ул. Гагарина (от ул. Комарова до ФОК «Надежда»), по пр. 50 лет Октября (от ул. Комарова, 12 до пр. 50 лет Октября, 12) и по ул. 50 лет Октября (от пр. 50 лет Октября, 2 до пр. Космонавтов).
В настоящее время на дорожном покрытии есть трещины, колеи, ямы и просадки. Победившая компания должна будет до 31 августа отремонтировать дорожное покрытие и тротуары. заменить бордюрные камни и восстановить ливневую канализацию.
На это ей выделят 34,9 млн руб. из областной и городской казны.
Итоги подведут 14 мая.
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