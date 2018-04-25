Велопарад в честь Дня Победы проведут в районе Марьино

Эстафеты, благотворительная ярмарка, беспроигрышная лотерея и традиционный велопарад пройдут в районе Марьино в День Победы.

Организатором мероприятия при поддержке управы района Марьино и местной Молодежной палаты является РОО «Семья 21 века».

— Участие в велопробеге абсолютно бесплатное, — сообщила заместитель председателя правления совета РОО «Семья 21 века» Дарья Галкина. — Любой желающий может присоединиться к нам на своем велосипеде.

Каждому участнику велопарада вручат памятный диплом. Регистрация уже открыта.

Участников и болельщиков ждут 09 мая к 10.30 на велодроме «Марьинский» в Дюссельдорфском парке на пересечении Новомарьинской улицы и Перервинского бульвара.