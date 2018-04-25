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Велопарад в честь Дня Победы проведут в районе Марьино
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Велопарад в честь Дня Победы проведут в районе Марьино 

Префектура Юго-Восточного административного округа 54 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Эстафеты, благотворительная ярмарка, беспроигрышная лотерея и традиционный велопарад пройдут в районе Марьино в День Победы.
Организатором мероприятия при поддержке управы района Марьино и местной Молодежной палаты является РОО «Семья 21 века».
— Участие в велопробеге абсолютно бесплатное, — сообщила заместитель председателя правления совета РОО «Семья 21 века» Дарья Галкина. — Любой желающий может присоединиться к нам на своем велосипеде.
Каждому участнику велопарада вручат памятный диплом. Регистрация уже открыта.
Участников и болельщиков ждут 09 мая к 10.30 на велодроме «Марьинский» в Дюссельдорфском парке на пересечении Новомарьинской улицы и Перервинского бульвара.
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