Велопарад в честь Дня Победы проведут в районе Марьино 

Эстафеты, благотворительная ярмарка, беспроигрышная лотерея и традиционный велопарад пройдут в районе Марьино в День Победы.
Организатором мероприятия при поддержке управы района Марьино и местной Молодежной палаты является РОО «Семья 21 века».
— Участие в велопробеге абсолютно бесплатное, — сообщила заместитель председателя правления совета РОО «Семья 21 века» Дарья Галкина. — Любой желающий может присоединиться к нам на своем велосипеде.
Каждому участнику велопарада вручат памятный диплом. Регистрация уже открыта.
Участников и болельщиков ждут 09 мая к 10.30 на велодроме «Марьинский» в Дюссельдорфском парке на пересечении Новомарьинской улицы и Перервинского бульвара.