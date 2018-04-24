В Смоленске ветераны органов внутренних дел провели «Урок мужества» для студентов

Сегодня в музее истории смоленской полиции ветераны МВД провели «Урок мужества» для студентов юридического колледжа.

Бывший начальник Заднепровского РОВД полковник милиции в отставке Виктор Алексеевич Гришаенков, который в настоящее время является членом Общественного совета при городском УМВД, и бывший командир ОМОНа полковник милиции в отставке Виталий Васильевич Бокарев рассказали ребятам о годах службы.

Виктор Алексеевич и Виталий Васильевич находятся на заслуженном отдыхе, но до сих пор принимают самое активное участие в воспитании подрастающего поколения.

В ходе беседы ветераны поделились воспоминаниями о пройденной службе, о резонансных уголовных делах и раскрытых преступлениях, рассказали о настоящих профессионалах своего дела, о служебных командировках в «горячие точки». Поведали присутствующим о том, что для них означает быть мужественным, дали наставления юношам и девушкам.

В завершение мероприятия студенты обратились к ветеранам органов внутренних дел с теплыми словами благодарности за ценный урок патриотизма и мужества.