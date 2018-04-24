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Депутаты ЗакСа Ленобласти предложили штрафовать выходящих на лед рыбаков
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Депутаты ЗакСа Ленобласти предложили штрафовать выходящих на лед рыбаков 

Ivyborg.ru 1 час назад
На проходящем в данный момент собрании Законодательного собрания 47 региона депутаты приняли законопроект, позволяющий штрафовать людей, вышедших на лед  " [Сейчас] установлен запрет только на выезд и стоянку на льду механических транспортных средств вне зоны ледовых переправ на водных объектах в Ленинградской области. Нормы, которая устанавливала бы прямой запрет выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов, правила не содержат, — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Нарушители подвергнуться штрафам от 500 до 1000 рублей.
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