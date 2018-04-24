Депутат предложил штрафовать беременных женщин за курение и употребление алкоголя и наркотиков 

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров уверен, что беременным женщинам нужно запретить употреблять алкоголь, наркотики и курить сигареты на законодательном уровне. Он уже подготовил целый пакет поправок, согласно которым будущих мам с подобными пристрастиями необходимо штрафовать. А еще на большие суммы должны быть наказаны те, кто продает беременным данную продукцию. Пакет законопроектов в ближайшее время будет внесен на рассмотрение Заксобрания Ленинградской области. — сказано в пояснительной записке законопроекта, которую цитирует РИА Новости. Также документ предлагает «установить ответственность для самих беременных женщин за потребление алкогольной продукции, потребление ею наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ, а также за потребление табака». Так, предлагается законодательно запретить продавать беременным данную продукцию, а самим женщинам ее употреблять. За нарушение данной нормы в документе назначаются штрафы. Так, за продажу алкоголя беременным назначено денежное наказание в размере от 30 до 50 тыс. рублей для граждан, от 100 до 200 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц. В случае с табаком суммы составят от 3 до 5 тыс. рублей, от 30 до 50 тыс. рублей и от 500 тыс. до 1 млн рублей соответственно. Самих беременных женщин за употребление этой вредной для ребенка продукции будут наказывать административным штрафом в размере от 4 до 5 тыс. рублей. Нарушительниц, кроме этого, будут ставить на профилактический учет. Интересно, что депутат даже предложил дать продавцам право требовать у женщин справку об отсутствии беременности в случае возникновения сомнений по данному вопросу. Перечень соответствующих документов, согласно инициативе, будет установлен уполномоченным правительством РФ федеральным органом исполнительной власти (например, медицинские справки, выданные не ранее одного месяца до момента покупки алкоголя или табака). Фото: shutterstock.com