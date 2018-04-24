В Совфеде выступили против запрета на ввоз лекарств из США 

В заключении комитета СФ отмечается, что предлагаемые меры могут повлечь за собой риски необеспечения граждан необходимыми препаратами
Комитет Совета Федерации по социальной политике выступил против инициативы о запрете на ввоз в Россию лекарств, произведенных в США и странах, поддержавших антироссийские санкции.
Законопроект об ответных действиях на «недружественные действия США» и других государств, содержащий эту норму, 13 апреля внесли в Госдуму лидеры четырех фракций нижней палаты парламента.
В заключении комитета Совфеда на проект закона отмечается, что предлагаемые меры могут повлечь за собой риски необеспечения граждан необходимыми лекарственными препаратами, а также значительно увеличить цены на лекарства. Сенаторы также призвали вначале проанализировать состояние фармацевтического рынка.
«С лекарственными препаратами нужно поступать очень аккуратно и ни в коем случае не навредить. Это очень тонкая материя, многие лекарства предназначены для лечения редких заболеваний. Здесь нет никакой необходимости торопиться: лекарства не яблоки и не картошка, списки нужно обсуждать», — приводит «Коммерсант» слова главы комитета СФ по социальной политике Валерия Рязанского.