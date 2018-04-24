Сенатор посоветовал россиянам лечиться «аскорбинкой и марганцовочкой»

По словам Лисовского, телевидение специально создает антураж вокруг дорогих импортных лекарств, и долгое время с этим ничего не делали из-за соблюдения условий открытости рынка. «Россиян специально провоцируют покупать дорогие лекарственные препараты для того, чтобы убрать нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России», — отметил сенатор.

Он предположил, что часть препаратов Россия способна производить самостоятельно, другую восполнят произведенные в Азии аналоги.

В середине апреля депутат Госдумы Петр Толстой посоветовал больным гипертонией «сплевывать» иностранные лекарства и лечиться отваром боярышника или коры дуба.