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Сенатор посоветовал россиянам лечиться «аскорбинкой и марганцовочкой»
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Сенатор посоветовал россиянам лечиться «аскорбинкой и марганцовочкой» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Член Совета Федерации от Курганской области Сергей Лисовский назвал «аскорбинку и марганцовочку» прекрасными аналогами западных медикаментов. Так он прокомментировал возможный запрет на импорт в Россию произведенных в США и Европе препаратов, сообщает Znak.com.
По словам Лисовского, телевидение специально создает антураж вокруг дорогих импортных лекарств, и долгое время с этим ничего не делали из-за соблюдения условий открытости рынка. «Россиян специально провоцируют покупать дорогие лекарственные препараты для того, чтобы убрать нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России», — отметил сенатор.
Он предположил, что часть препаратов Россия способна производить самостоятельно, другую восполнят произведенные в Азии аналоги.
В середине апреля депутат Госдумы Петр Толстой посоветовал больным гипертонией «сплевывать» иностранные лекарства и лечиться отваром боярышника или коры дуба.
Законопроект о контрсанкциях был внесен в Госдуму спикером парламента Вячеславом Володиным и лидерами всех четырех думских фракций 13 апреля. В документе предлагается запретить импортировать в Россию произведенные в США и Европе продукты, алкоголь, табак, технологии и оборудование, сельскохозяйственную продукцию и лекарства, у которых есть аналоги. Два комитета Совета Федерации — по социальной политике и по конституционному законодательству — раскритиковали пункт проекта закона о запрете лекарств. По мнению сенаторов, в нынешнем виде инициатива опасна для жизни и здоровья россиян.
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