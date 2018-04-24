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В Волгограде обновят фонтан «Детский хоровод»
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В Волгограде обновят фонтан «Детский хоровод» 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной площади в Волгограде в 2018 году кроме профилактики ждет модернизация.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на нем установят новое, более мощное оборудование. В настоящее время на объекте началось обследование его состояния и расконсервации в рамках подготовки к лету. Отметим, что МБУ «Волгоградзеленхоз» объявило аукцион на ремонт фонтана. Подрядчика-победителя выберут 7 мая. Ему необходимо будет очистить чашу фонтана, установить новые форсунки, заменить люки, смонтировать лестницу в техпомещении, покрасить объект, а также заменить светильники, щиток управления и насосы.
Добавим, что до наступления лета открытие сезона работы фонтанов пройдет по всех районах города.
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