В Волгограде обновят фонтан «Детский хоровод»

Фонтан «Детский хоровод» на Привокзальной площади в Волгограде в 2018 году кроме профилактики ждет модернизация.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, на нем установят новое, более мощное оборудование. В настоящее время на объекте началось обследование его состояния и расконсервации в рамках подготовки к лету. Отметим, что МБУ «Волгоградзеленхоз» объявило аукцион на ремонт фонтана. Подрядчика-победителя выберут 7 мая. Ему необходимо будет очистить чашу фонтана, установить новые форсунки, заменить люки, смонтировать лестницу в техпомещении, покрасить объект, а также заменить светильники, щиток управления и насосы.

Добавим, что до наступления лета открытие сезона работы фонтанов пройдет по всех районах города.