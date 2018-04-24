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Хлопонин стал самым богатым министром благодаря Прохорову
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Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня
Суперманевр Кремля, отказ Украины от Крыма и другие события дня

Хлопонин стал самым богатым министром благодаря Прохорову 

News.ru 2 часа назад
Фото: dp.ru
Вице-премьер Александр Хлопонин стал самым богатым чиновником за 2017 год, благодаря продаже его виллы бизнесмену Михаилу Прохорову.
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