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Хлопонин стал самым богатым министром благодаря Прохорову
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Хлопонин стал самым богатым министром благодаря Прохорову
News.ru
2 часа назад
Комментарии
Фото:
dp.ru
Вице-премьер
Александр Хлопонин
стал самым богатым чиновником за 2017 год, благодаря продаже его виллы бизнесмену
Михаилу Прохорову
.
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