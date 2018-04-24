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Главврач больницы им. В. В. Виноградова встретилась с участниками проекта «Волонтеры ы медицине»
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Главврач больницы им. В. В. Виноградова встретилась с участниками проекта «Волонтеры ы медицине» 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
Главврач городской клинической больницы им. В. В. Виноградова, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова провела встречу с ребятами, которые больше всех отличились в ходе реализации проекта «Волонтеры в медицине».
«Мне было очень интересно узнать об их опыте работы в качестве волонтеров в наших отделениях городской клинической больницы им. В. В. Виноградова», — отметила Ольга Викторовна.
По словам главврача, из шестидесяти пяти человек только пятеро с большим энтузиазмом за восемь месяцев отработали более 340 часов каждый, получили положительные характеристики от заведующих отделений и, самое главное, убедились в правильности выбора своей будущей профессии.
«Наш проект является добровольным и базируется исключительно на собственном желании помогать другим, но мне очень хочется поддержать ребят — для них мы подготовили письма-ходатайства в департамент здравоохранения Москвы на целевое обучение в один из медицинских вузов Москвы», — сказала Ольга Шарапова.
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