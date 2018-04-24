Главврач больницы им. В. В. Виноградова встретилась с участниками проекта «Волонтеры ы медицине»

Главврач городской клинической больницы им. В. В. Виноградова, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова провела встречу с ребятами, которые больше всех отличились в ходе реализации проекта «Волонтеры в медицине».

«Мне было очень интересно узнать об их опыте работы в качестве волонтеров в наших отделениях городской клинической больницы им. В. В. Виноградова», — отметила Ольга Викторовна.

По словам главврача, из шестидесяти пяти человек только пятеро с большим энтузиазмом за восемь месяцев отработали более 340 часов каждый, получили положительные характеристики от заведующих отделений и, самое главное, убедились в правильности выбора своей будущей профессии.