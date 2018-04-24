«Отправьте меня обратно в Россию, и меня убьют», — предупреждает изгнанный ученый

Изгнанный российский ученый начал судебный процесс против своей высылки из Шотландии, утверждая, что он будет убит, если его вернут на родину.

57-летний Александр Шаповалов бежал на север Шотландии в 2016 году, будучи осужденным за мошенничество. Г-н Шаповалов, бывший генеральный директор Научного центра прикладной химии в Санкт-Петербурге , имеющий связи с военными, борется с попыткой российского правительства добиться его выдачи.

23 апреля началось слушание в эдинбургском суде. Шаповалов, который теперь живет в Лохабере (Lochaber) со своей шотландской женой, подал ходатайство о предоставлении политического убежища.

Он сообщил суду, что свою прежнюю должность занял в 2009 году, но обнаружил, что институт, в котором работают 25 тысяч инженеров и ученых, находится в «очень плохом состоянии». Шаповалов сказал: «Моя цель состояла в том, чтобы снова сделать нас выдающимися, увеличить доход, потому что в основном наша продукция была никому не нужна».

Он рассказал суду, как узнал, что помощник директора использует деньги центра для покупки недвижимости, добавив: «Когда я это выяснил, я сказал, что это неприемлемо». Он решил обанкротить наше учреждение, и я начал уголовное расследование».

Шаповалов утверждал, что ему угрожают лица, связанные с президентом Путиным. «Они были очень влиятельными людьми в моей стране и возбудили уголовное дело против меня», — говорит он. Шаповалов был арестован и содержался в полицейском участке в течение 36 часов, позже ему сообщили, что против него будет выдвинуто обвинение в серьезном преступлении.

Он должен был находиться дома 24 часа в сутки на протяжении года. После этого ему разрешили покидать помещение на короткие промежутки времени, а затем за ним следили в течение двух лет.

Шаповалов рассказал, что получил информацию о том, что «все было решено Путиным». После того как ему сообщили, что прокурор попросит приговора к 45 годам лишения свободы, он бежал в Шотландию. На вопрос, что произойдет, если он вернется в Россию , он ответил: «Меня убьют».

Шаповалов утверждает, что сотрудники центра в Санкт-Петербурге получали зарплату с задержкой до десяти недель, а условия были крайне бедными. Он уверял суд, что в некоторых зданиях, где содержались твердые и жидкие отходы, включая ядерные отходы 1950-х годов, были замечены утечки.

Выступая на предыдущем слушании в Инвернессе в 2016 году, Шаповалов сказал: «Я был несправедливо обвинен кем-то, близким к Путину. Мне угрожали смертью».

Россия подала заявку на выдачу Шаповалова, и центральная канцелярия Высокого суда была обязана начать гражданские действия в соответствии с уголовным законодательством. Окончательное решение об экстрадиции должно быть одобрено шотландскими министрами.

Комментарии читателей:

Г-н Д. Акенхэд (D Akenhead)

Я надеюсь, что Шотландия предоставит Шаповалову такое же убежище, как и Кларе Понсети (Clara Ponseti). Тогда поддержка Николы Стерджен (Nicola Sturgeon) была образцовой, и я надеюсь, что так будет и в деле г-на Шаповалова. По моему мнению, любой, кто выступает против Путина, — в порядке.