Дошли до «точки кипения»: малый бизнес Устьянского района обратится с проблемами к губернатору и в Совфед

— В прошлый четверг у нас был совет предпринимателей при главе района, там мы и обсудили все проблемы. Район у нас маленький, численность небольшая. Маленький бизнес особо нуждается в поддержке. Они важны, но они задыхаются, а без них район не будет иметь ни своего лица, ни качества жизни. Такая у нас точка кипения, — пояснила Ирина Захарова.

«Точка кипения» — в этом случае не только оборот речи, но и новый для района формат общения бизнеса и властей. Его вводят во всех районах, где на местах появились инвестиционные кураторы, но на данный момент работает он только в четырех. Помимо Устьянского района, бизнес пытаются услышать в Холмогорском районе, Коряжме и Няндоме.

— Это в первую очередь место, куда предприниматель может прийти со своей болью, у них же здесь нет профсоюза. Встречи проходят неформально, — рассказала Ирина Захарова.

На этих встречах они с предпринимателями и выявили самые глобальные проблемы устьянского бизнеса. Их первая боль — мизерная зарплата нанятых работников. По словам Ирины, на предприятиях сферы услуг или в автосервисах работают от 10 до 20 человек.

— Выручка предприятий маленькая, люди работают по сдельной оплате. И сегодня у них размер этой оплаты фактически меньше МРОТ, получается предприниматель должен брать из своей прибыли, — отметила собеседница.

Еще одна насущная проблема — северный коэффициент, который по всем законам предприниматель должен начислять сотруднику, но сам он не является получателем такой надбавки. Остро беспокоит устьянских бизнесменов и пенсионный вопрос: уровень их пенсий равен тому, что получают безработные.