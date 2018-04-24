5 способов легально побывать в Чернобыле

5 способов легально побывать в ЧернобылеВ этот день, ровно 34 года назад, в 01:24 по Московскому времени, на Чернобыльской атомной электростанции произошел взрыв.

События и места со временем превратились в легенды, привлекающие туристов из разных уголков Земли. Чернобыльская зона отчуждения сегодня — одна из наиболее интересных с точки зрения науки территорий нашей планеты.

Чем не повод посетить огромный заброшенный город, превратившийся из беспечного наукограда в пустынный могильник, декорацию к фильму ужасов? Самый крупный заброшенный город на территории Евразии.

Так будут выглядеть города, когда мы уйдем.

Поиграть в S. T. A. L. K. E. R. : «Зов Припяти»

Возможно, это вариант кажется детским, но разработчики игры сделали все возможное, чтобы погрузить пользователя в атмосферу отчужденных территорий.

Карта, окружение и даже здания, которые можно встретить в игре, детально воспроизводят реальный Чернобыль

Разработчики с фотографической точностью воссоздать в тренажерном компьютерном пространстве самые запоминающиеся места «Зоны»:

“Агропром” — НИИ «Медприбор»,

“Выжигатель мозгов” — загоризонтная радиолокационная станция «Дуга-1», он же объект «Чернобыль-2»,

“Свалка” — отстойник техники, участвовавшей в ликвидации последствий аварии,

“Радар” — на территории локации расположен существующий неподалеку от станции мертвый сосновый «Рыжий лес».

Даже обычные здания максимально близки к тем, что стоят в Припяти: модели хрущевок и текстуры снимали с реальных зданий.

Но самое главное — локация «Станция» из S. T. A. L. K. E. R в точности повторяет Чернобыльскую атомную электростанцию. Если не ради нее, то ради чего еще стоит посетить зараженную территорию «Полынь-града»?

Посмотреть фильм или сериал

О аварии на ЧАЭС, самом городе и происходящем в нем в различные временные промежутки снято множество фильмов. Наиболее интересные, на мой взгляд, документальные ленты:

“Чернобыль: Затерянный мир”,

“Чернобыль 25 лет спустя”,

“Чернобыль. Хроники молчания”.

Есть и художественное кино, полностью восстанавливающее декорации города. Крупнейших проектом стал художественный, даже, фантастический (малонаучный) сериал «Чернобыль: Зона отчуждения».

Для хардкорных поклонников Зоны и людей с естественно-научным образованием фильм интересен колоссальный работой по воспитанию окружающей среды, включающее масштабное компьютерное моделирование, живые съемки в Припяти и похожих на нее городах России

Среди прочих выделяется «Чернобыль — завещание», снятый в 2001 году. Посередине между катастрофой и нашим временем, документальный лента разительно отличается по стилю изложения от всех прочих: еще живы ликвидаторы, еще закрыта Припять , но боль потерь уже прошла.

Стать сталкером-нелегалом

Самый интересный, но категорически неправильный способ попасть в Чернобыль, Припять и окружающие инженерные объекты — отправиться в путешествие туристом-дикарем. Еще точнее — тем самым сталкером.

На многочисленных форумах можно узнать подробности маршрутов, список необходимого снаряжения, подготовить себя к возможным опасностям и получить море драйва. Но наказание серьезное.

Если поймают — припишут штраф. Если при этом в вещах найдут предмет из Чернобыля, можно получить уголовный срок.

А поймать могут. Зона отчуждения стала охраняться намного лучше, чем в 90-е годы: охрана на улицах с огнестрельным оружием, дроны в воздухе, блокпосты.

Тем не менее, свободных путешественников и сегодня очень много. Есть люди, которые проводят по нескольку месяцев в Припяти, и возвращаются без каких-либо проблем. Стоит заметить, что большинство из них вынуждены ограничится Припятью и дикими территориями — охрана ЧАЭС и «Дуги» очень активна.

Цену риска каждый определяет сам. «Дикое» посещение может принести невероятный опыт и множество уникальных впечатлений. Но никто не гарантирует, что путешественник не получит дозу радиации или другую травму.

Купить официальный тур Куда проще отправиться с группой туристов в поход-экскурсию. Найти контакты соответствующих организаций можно в интернете. Потребуется заранее записаться и дождаться набора туристической группы.

Чаще всего такие экскурсии организуются с выездом из Киева. Ряд компаний предлагает свои услуги прямо на въезде в огражденную зону. Однако, ввиду последних событий, для жителей СНГ с российским паспортом лучше отправиться в тур из Республики Беларусь

Профессиональные гиды, множество раз побывавшие в зоне отчуждения, не только спасают от охраны и опасных мест. Они же помогают с визой и получением необходимого для доступа в «Зону» пропуска.

Может показаться, что подобное путешествие — безынтересная прогулка за руку. Тем не менее, для первой поездки это лучший вариант. К тому же, официально зарегистрированные гиды чаще предлагают не дневную поездку, а поход на несколько дней.

В маршрут входят Чернобыль, Припять, радиолокационная станция, атомная электростанция и все интересные объекты. Разве что в дома не пускают — местное табу, появившееся из-за неравномерности заражения и ветхости зданий.

Такие экскурсии позволяют увидеть куда больше, чем «дикие» посещения, и значительно безопаснее. Гиды знают правильные маршруты. Шаг влево, шаг вправо — доза радиации, болезнь, инвалидность.

В составе научной экспедиции или официальным сотрудником

Если хочется побывать в самой ээлектростанции, увидеть место аварии вплотную, экскурсии и походы не подойдут. Слишком близко туристам подходить запрещено, а нелегалов отлавливают еще на подступах.

Единственный реальный шанс (безопасный, вдруг ты профессиональный thief и рискнешь прорваться сам) — участие в жизни отчужденной зоны.

Хотя Чернобыльская атомная электростанция была закрыта в 1996 году, на данный момент на ее территории кипит работа:

создается новый саркофаг над 4-м энергоблоком,

демонтируются исправные энергоблоки,

проходит реставрацию окружающая станцию местность,

проводятся демонтажные работы на зараженных объектах.

А еще все проводятся экскурсии и территорию охраняют. Да и снабжать такую ватагу тоже кто-то должен.

Устроиться на работу в Чернобыле чуть проще для наших читателей, чем оказаться в научно-исследовательской группе, я думаю. Но и то, и другое сегодня вполне реально при определенном желании.

Поскольку власти обещали превратить зону отчуждения в туристическую, есть возможность открыть свое дело, связанное с ней. Хоть бетон продавай, хоть сухпайки. Сейчас кроме радиации, там нет критически секретных объектов (существующие разукомплектованы или доступ к ним окончательно закрыт).

Зачем?

Любой из способов побывать в Чернобыльской зоне отчуждения — достойный опыт. Вовсе необязательно выходить из зоны комфорта, даже наоборот: если ты считаешь, что там нечего делать, сначала поиграй и посмотри. А потом купи билет и пройди ногами.

Вопросов, связанных с аварией, и сегодня очень много, поэтому каждый документальный или исторический фильм становится новой попыткой раскрыть тайны. Игры или художественные фильмы никогда не бывают лишними.

А путешествия нужны для того, чтобы не стоять на месте. Чернобыль, Припять и ЧАЭС еще станут одним из самых популярных туристических мест Евразии.

Стоит попасть туда до того, как все испортят толпы туристов.