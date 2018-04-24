«Рособоронэкспорт» впервые показал разрешенные к экспорту элементы «Ратника»

В форуме участвует более 100 иностранных делегаций, возглавляемых высшими должностными лицами министерств и ведомств, которые отвечают за вопросы обеспечения безопасности своих государств.

«Сегодня мир сталкивается с беспрецедентным числом вызовов в области безопасности. Оно постоянно растет. С каждым витком все новые критичные области функционирования государства и общества становятся уязвимыми перед разрушительными действиями преступников-одиночек, организованных групп или междунациональных организаций. Участие в ежегодных встречах высоких представителей крайне важно для «Рособоронэкспорта». Благодаря им мы имеем возможность следовать мировым трендам в сфере безопасности и выходить на мировой рынок с максимально актуальными предложениями и программами по уникальным системам, средствам и образцам вооружений российского производства в сфере систем безопасности», — заявил Александр Михеев

Основными темами встреч, в которых примет участие «Рособоронэкспорт», станут противодействие терроризму, обеспечение информационной безопасности, борьба с организованной преступностью и наркотрафиком, рассказали в пресс-службе компании.

На «полях» встречи организована имиджевая экспозиция «Рособоронэкспорта», в рамках которой проводятся презентации средств обеспечения безопасности российского производства, а также демонстрируются созданные компанией специализированные фильмы.

Спецэкспортер представляет в Сочи разработки 15 российских компаний: специальное стрелковое оружие, боеприпасы, в том числе нелетального действия, специальные средства для оснащения полиции и подразделений антитеррора, бронеавтомобили, комплексы с беспилотными летательными аппаратами различного назначения, а также средства борьбы с БЛА.

На экспозиции «Рособоронэкспорта» впервые показаны разрешенные к поставкам на экспорт элементы боевой экипировки «Ратник», которая по своим техническим характеристикам превосходит все зарубежные аналоги. Демонстрируются самый легкий в мире пистолет калибра 9 мм ГШ-18 и мобильный автоматический гранатомет АГС-30, способный вести огонь мощными термобарическими боеприпасами и боеприпасами нелетального действия. Представлены специальные малогабаритные робототехнические комплексы «Скарабей», «Сфера», показавшие свою эффективность при проведении контртеррористической операции в Сирии