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Экспортный вариант экипировки «Ратник» представили на форуме в Сочи
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Экспортный вариант экипировки «Ратник» представили на форуме в Сочи 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На международном форуме по безопасности в Сочи представили разрешенные к экспорту элементы экипировки «Ратник».
В рамках форума были представлены в том числе: электронный тренажер ТЭСТ, который позволяет стрелять по мишеням, имитируя погодные условия, а также разрешенные к экспорту элементы боевой экипировки «ратник», которая вызвала повышенный интерес у иностранных делегатов.
«Экипировка имеет в том числе бронепанель, которая выдерживает до 10 попаданий из винтовки СВД с нескольких метров», — рассказал главный конструктор по системе снабжения обеспечения боевой экипировки военнослужащих Олег Фаустов.
Всего на конференции представлены разработки 15 российских компаний.
Форум стартовал в Сочи 25 апреля. В нем принимают участие делегаты их 118 стран. На повестке — борьба с международным терроризмом, эстремизмом и транснационпльной организованной преступностью, нелегальным оборотом наркотиков.
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