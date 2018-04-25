Экспортный вариант экипировки «Ратник» представили на форуме в Сочи

На международном форуме по безопасности в Сочи представили разрешенные к экспорту элементы экипировки «Ратник».

В рамках форума были представлены в том числе: электронный тренажер ТЭСТ , который позволяет стрелять по мишеням, имитируя погодные условия, а также разрешенные к экспорту элементы боевой экипировки «ратник», которая вызвала повышенный интерес у иностранных делегатов.

«Экипировка имеет в том числе бронепанель, которая выдерживает до 10 попаданий из винтовки СВД с нескольких метров», — рассказал главный конструктор по системе снабжения обеспечения боевой экипировки военнослужащих Олег Фаустов

Всего на конференции представлены разработки 15 российских компаний.

Форум стартовал в Сочи 25 апреля. В нем принимают участие делегаты их 118 стран. На повестке — борьба с международным терроризмом, эстремизмом и транснационпльной организованной преступностью, нелегальным оборотом наркотиков.