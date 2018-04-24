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Около 100 кг рыбы изъято у браконьеров в Нижегородской области
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Около 100 кг рыбы изъято у браконьеров в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Около 100 кг рыбы изъято у браконьеров в Нижегородской области во время надзорных мероприятий вблизи села Бармино в Лысковском районе. Об этом сообщает Госохотнадзор.
Охотинспекторы задержали двоих мужчин, которые перевозили незаконно выловленную рыбу. На борту судна обнаружено шесть мешков с сетями и несколько мешков с рыбой. В общей сложности, у браконьеров изъято около 100 кг рыбы. Мужчинам грозит уголовная ответственность.
Напомним, что с 15 апреля по 15 июня в Нижегородской области правилами рыболовства установлены ограничения для любительского и спортивного рыболовства на водоемах области. Также действует запрет на промышленный вылов водных биологических ресурсов. Разрешается любительская ловля на удочку с берега вне мест нереста с количеством крючков не более двух.
Комитетом госохотнадзора разработана интерактивная карта-схема нерестовых участков.
Кроме того, действуют ограничения на плавание на маломерных судах с использованием двигателей на водоемах Нижегородской области: на Горьковском водохранилище с притоками и на Ветлуге — с распаления льда по 31 мая (включительно), на Чебоксарском водохранилище с притоками (исключая Ветлугу) и Оке — с распаления льда по 20 мая (включительно).
Нижегородцы могут сообщить о браконьерстве по телефону единой круглосуточной экологической диспетчерской службы «Зеленый телефон» по номеру: (831) 433-22-11, 8-800-200-99-25, а также на сайт службы: http://4332211.ru/.
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