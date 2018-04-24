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Воспитанники детских садов Дзержинска выполнили нормативы испытаний комплекса «Готов к труду и обороне»
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Воспитанники детских садов Дзержинска выполнили нормативы испытаний комплекса «Готов к труду и обороне» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Сегодня, 24 апреля, в Дзержинске на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса (ул. Окская набережная, д.5а) 267 воспитанников детских садов города выполнили нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках первого этапа городского спортивного фестиваля «Сильные, смелые, ловкие: на зарядку становись!»
В мероприятии приняли участие воспитанники 26 детских садов (№№ 10, 20, 21, 23, 28, 57, 58, 61, 65, 82, 87, 99, 105, 108, 109, 115, 117, 120, 124, 126, 127, 128, 131, 132, 135, 137).
Выполнение нормативов предусматривало следующие тесты: сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (отжимание), наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами.
Результаты тестирования по нормативам комплекса ГТО определялись в соответствии с таблицами оценки результатов, командное первенство — по сумме очков, набранных всеми участниками команды.
Финал городского спортивного фестиваля «Сильные, смелые, ловкие: на зарядку становись!» пройдет 30 мая на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса (ул. Окская набережная, д.5а).
Команды-победительницы фестиваля будут определяться по сумме очков, набранных в ходе обоих этапов фестиваля (выполнения нормативов ВФСК ГТО и финальных соревнований).
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