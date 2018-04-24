Комиссия МГД одобрила поправки к законопроекту о голосовании на выборах в местные органы власти до 22:00 

Комиссия Мосгордумы по по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовала принять во втором и третьем чтениях законопроект о продлении времени голосования на выборах в местные органы власти до 22:00 с учетом одобренных поправок. Решение было принято в ходе заседания комиссии.
«По итогам рассмотрения поправок комиссия рекомендует Мосгордуме поддержать поправки, одобренные редактором, и принять проект закона города Москвы в целом», — заявил председатель комиссии Александр Семенников.
К законопроекту поступило 28 поправок, 27 из которых редактор проекта рекомендовал одобрить.
Поправки касаются введения института «Мобильный избиратель», который предоставляет возможность избирателю голосовать по месту своего нахождения (пребывания), а не по месту регистрации. «С учетом того, что территория Москвы большая, не редкость, когда человек прописан в одном месте, а живет в другом.
Повторюсь, это касается только выборов мэра», — подчеркнул председатель комиссии.
Ранее Мосгордума одобрила в первом чтении внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о продлении времени голосования на выборах в местные органы власти до 22:00.
Также законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.