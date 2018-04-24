Комиссия МГД одобрила поправки к законопроекту о голосовании на выборах в местные органы власти до 22:00

Комиссия Мосгордумы по по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовала принять во втором и третьем чтениях законопроект о продлении времени голосования на выборах в местные органы власти до 22:00 с учетом одобренных поправок. Решение было принято в ходе заседания комиссии.

«По итогам рассмотрения поправок комиссия рекомендует Мосгордуме поддержать поправки, одобренные редактором, и принять проект закона города Москвы в целом», — заявил председатель комиссии Александр Семенников

К законопроекту поступило 28 поправок, 27 из которых редактор проекта рекомендовал одобрить.

Поправки касаются введения института «Мобильный избиратель», который предоставляет возможность избирателю голосовать по месту своего нахождения (пребывания), а не по месту регистрации. «С учетом того, что территория Москвы большая, не редкость, когда человек прописан в одном месте, а живет в другом.

Повторюсь, это касается только выборов мэра», — подчеркнул председатель комиссии.

Ранее Мосгордума одобрила в первом чтении внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о продлении времени голосования на выборах в местные органы власти до 22:00.

Также законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.