Нахлупин рассказал о будущем самостроев в Николаевке

В ходе рабочей поездки в поселок Нахлупин осмотрел объекты строительства и пляжную территорию. По словам вице-премьера, об итогах поездки в Николаевку доложат главе Республики «для принятия срочных мер по действенному реагированию на сложившуюся ситуацию».

Также он акцентировал внимание на том, что поселок занимает близкое к Симферополю расположение и в нем предпочитают отдыхать жители столицы. «В ближайшее время будут обсуждаться комплексные меры для устранения этой ситуации, а также недопущения самовольного строительства впредь. Здесь работы не на один год. Уже после 10 мая руководителем Симферопольского района будет предоставлена „дорожная карта“ по видению полной картины объектов строительства в поселке. Мною будут даны соответствующие поручения службам Госстройнадзора, Госреестра проанализировать имеющие документы для того, чтобы определить меры реагирования по самовольно строящимся объектам», — отметил вице-премьер и добавил, что подобные осмотры будут проводиться каждые две недели.

Нахлупин заверил, что по самовольно построенным объектам Николаевки будет принят ряд комплексных мер, реализация некоторых из них будет осуществлена до начала курортного сезона. «По количеству строительных объектов, которые возведены с нарушениями, Николаевка, с учетом количества жителей, наверное, находится в тройке „чемпионов“. Одной из огромных проблем сегодня является осуществление индивидуального жилищного строительства. Так, 25-30% строящихся объектов не соответствует ни целевому назначению, ни архитектурой форме, а зачастую вообще отсутствуют документы, разрешающие их возведение», — цитирует вице-премьера пресс-служба Мининформа.