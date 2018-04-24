Ещё
Нахлупин рассказал о будущем самостроев в Николаевке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Совет Европы пригрозил наказать Россию
Совет Европы пригрозил наказать Россию

Нахлупин рассказал о будущем самостроев в Николаевке 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр — РИА Новости Крым. К 10 мая глава Симферопольского района представит «дорожную карту» по урегулированию строительства на территории поселка Николаевка. Об этом со ссылкой на зампреда Совета министров РК Виталия Нахлупина сообщает пресс-служба Министерства внутренней политики, информации и связи РК.
В ходе рабочей поездки в поселок Нахлупин осмотрел объекты строительства и пляжную территорию. По словам вице-премьера, об итогах поездки в Николаевку доложат главе Республики «для принятия срочных мер по действенному реагированию на сложившуюся ситуацию».
Также он акцентировал внимание на том, что поселок занимает близкое к Симферополю расположение и в нем предпочитают отдыхать жители столицы. «В ближайшее время будут обсуждаться комплексные меры для устранения этой ситуации, а также недопущения самовольного строительства впредь. Здесь работы не на один год. Уже после 10 мая руководителем Симферопольского района будет предоставлена „дорожная карта“ по видению полной картины объектов строительства в поселке. Мною будут даны соответствующие поручения службам Госстройнадзора, Госреестра проанализировать имеющие документы для того, чтобы определить меры реагирования по самовольно строящимся объектам», — отметил вице-премьер и добавил, что подобные осмотры будут проводиться каждые две недели.
Нахлупин заверил, что по самовольно построенным объектам Николаевки будет принят ряд комплексных мер, реализация некоторых из них будет осуществлена до начала курортного сезона. «По количеству строительных объектов, которые возведены с нарушениями, Николаевка, с учетом количества жителей, наверное, находится в тройке „чемпионов“. Одной из огромных проблем сегодня является осуществление индивидуального жилищного строительства. Так, 25-30% строящихся объектов не соответствует ни целевому назначению, ни архитектурой форме, а зачастую вообще отсутствуют документы, разрешающие их возведение», — цитирует вице-премьера пресс-служба Мининформа.
РИА Новости Крым: последние новости
Серия суицидов в крымском СИЗО: ФСИН выясняет обстоятельства Журналисты мусульманских стран оценили строительство Соборной мечети в Симферополе Под грифом "секретно": история контрразведчика Владимира Кармалинова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»189
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву22
В московском метро произошло ЧП6
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ89
Газпром готов построить «Северный поток-3»288
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение