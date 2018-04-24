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Научно-практическая конференция «Вклад транспорта в национальную экономическую безопасность» состоялась в МИИТ
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Научно-практическая конференция «Вклад транспорта в национальную экономическую безопасность» состоялась в МИИТ 

Управа района Марьина роща 1 час назад
Фото: Управа района Марьина роща
В Российском университете транспорта (МИИТ) на базе Института экономики и финансов на минувшей неделе состоялась третьямеждународная научно-практическая конференция «Вклад транспорта в национальную экономическую безопасность». В мероприятии приняли участие представители руководства и специалисты ОАО «РЖД», АО «Федеральная грузовая компания», ведущих вузов Беларуси, Германии, России, а также ученые, преподаватели, аспиранты и студенты РУТ (МИИТ).
Перед началом конференции состоялось торжественное открытие компьютерной лаборатории «Информационные технологии в финансовой деятельности», оборудованной при поддержке АО «Федеральная грузовая компания». В рамках конференции участники обсудили такие вопросы, как вклад ОАО «РЖД» в устойчивое развитие экономики России на современном этапе, перспективы развития компаний-операторов в условиях завершающего этапа реформы железнодорожного транспорта, транспортная составляющая национальной экономической безопасности, уровень качества транспортного обслуживания грузовладельцев как индикатор отраслевой экономической безопасности и многие другие.
Напомним, что различные научно-практические конференции проводятся в МИИТ на регулярной основе. (то)
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