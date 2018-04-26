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На заводе «Русала» под Волгоградом сообщили, что санкции не повлияли на работу предприятия
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На заводе «Русала» под Волгоградом сообщили, что санкции не повлияли на работу предприятия 

ТАСС 39 минут назад
Фото: v1.ru
ВОЛГОГРАД, 26 апреля. /ТАСС/. Волгоградский алюминиевый завод (предприятие "Русала"), который входит в десятку крупнейших алюминиевых заводов России, работает в штатном режиме, пока санкции США на него не повлияли. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе завода.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении некоторых российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Олег Дерипаска и несколько компаний, связанных с ним: агрохолдинг «Кубань», "Евросибэнерго", «Русал», холдинг «Русские машины» и "Группа ГАЗ", инвестиционная компания B-Finance, холдинги «Базовый элемент» и En+. Санкции означают, что активы компаний, подпавших под ограничения, на территории США замораживаются. При этом ранее отмечалось, что до 7 мая американские инвесторы должны избавиться от акций и бондов En+, ГАЗ и «Русала», а до 5 июня — разорвать контракты со всеми компаниями, указанными в списке.
"Волгоградский алюминиевый завод работает в штатном режиме, никаких изменений пока не происходит. У нас никакие программы не сокращались, за поддержкой завод ни к кому не обращался. Если будут какие-то решения приняты, то о них будут уведомлены все соответствующие структуры", — сказали в пресс-службе.
По информации администрации Волгоградской области, алюминиевый завод после почти пяти лет простоя возобновил выпуск жидкого алюминия. Рабочие места получили около 1,5 тыс. человек. Также сообщалось, что предприятие выходит на новый уровень развития: следующий этап — создание производственного кластера — алюминиевой долины. При выходе на проектную мощность предприятия власти региона рассчитывали дополнительно привлечь не менее 268 млн рублей ежегодных налогов в бюджет.
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