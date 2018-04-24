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Певицу из Екатеринбурга увезли в больницу со съемок шоу Максима Фадеева
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Певицу из Екатеринбурга увезли в больницу со съемок шоу Максима Фадеева 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Певицу из Екатеринбурга госпитализировали со съемок шоу «Песни на ТНТ». Состоянием девушки обеспокоился ее наставник — продюсер Максим Фадеев, об этом сообщает во вторник, 24 апреля, «АиФ-Урал».
Инцидент произошел во время съемок реалити-версии проекта. Свердловчанка Евгения Майер ударилась головой о тяжелую камеру. Девушка и оператор стояли друг к другу спиной, они оба сделали шаг назад и допустили столкновение.
В результате инцидента певице пришлось временно покинуть проект. Как сообщал «Super.ru», Евгению Майер увезли в больницу с подозрением на сотрясение. Однако продюсер Максим Фадеев, в команду которого попала свердловчанка, сообщил, что с девушкой все хорошо, она отделалась ушибом.
«Прошу никого не волноваться. С Женей все в порядке, о ее здоровье позаботились и будут наблюдать со всей ответственностью. Нет никакого сотрясения — только ушиб. Она продолжает жить в башне со всеми участниками и уже чувствует себя гораздо лучше», — написал Максим Фадеев на своей странице в «Instagram».
Участницу шоу «ПЕСНИ» увезли на скорой В башне «Меркурий», где находятся в заточении лейблов MALFA и Black Star конкурсанты шоу, оказывается, кипят страсти! Как стало известно Super, самая сексуальная участница Евгения Майер получила травму на съемках очередного выпуска шоу: девушка сильно ударилась головой о тяжелую камеру. Представительнице команды Максима Фадеева пришлось покинуть съемки в машине скорой помощи — ее госпитализировали с подозрением на сотрясение. Подробнее о состоянии Евгении пока не сообщается.
Публикация от Super (@super.ru) 24 Апр 2018 в 1:43 PDT
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