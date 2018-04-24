Молодые кусты высадили в пяти дворах на Ангарской улице

В пяти дворах на Ангарской улице появилось более 300 кустов различных видов. Как сообщила заместитель главы управы Дмитровского района Роза Антонян, к лету здесь зацветут розы, чубушник, спиреи и др.

— Ангарскую улицу украсили 306 молодых кустов, — рассказала Антонян. — Породы и местоположение определили жители Дмитровского района в рамках программы «Миллион деревьев», участвуя в голосовании на портале «Активный гражданин» и подавая заявки в приемную управы.

Так, у дома 45, корп. 1 появились 20 кустов чубушника, 15 кустов розы и три куста спиреи. По 10 кустов войлочной вишни и снежноягодника высажены у дома 45, корп. 2. А у дома 45, корп. 4 зацветут 75 кустов снежноягодника, 20 кустов пузыреплодника и 55 кустов чубушника. Вблизи дома 57, корп. 1 высадили спирею — 30 кустов, розу — 25 кустов и барбарис — 20 кустов. У дома же 67, корп. 2 теперь растут 15 кустов сирени и восемь — морщинистой розы. (мю)