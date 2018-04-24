Ещё
P&G прекратил бойкот YouTube
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Совет Европы пригрозил наказать Россию
Совет Европы пригрозил наказать Россию

P&G прекратил бойкот YouTube 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
depositphotos
Procter & Gamble вернул рекламу своих брендов на YouTube после длительного перерыва. В марте 2017 года ряд крупнейших рекламодателей объявили бойкот видеохостингу из-за размещения объявлений в ненадлежащих видеоматериалах. Скандал разгорелся из-за того, что рекламный инвентарь появлялся на страницах и в роликах, посвящённых национализму, экстремизму и другим запрещенным темам.
Соседство с неприемлемым контентом ставило под угрозу безопасность брендов. Потеря клиентов заставила YouTube усилить борьбу с сомнительными авторами и ужесточить правила монетизации. К работе над улучшением контента подключились и сами рекламодатели, в том числе Unilever.
«Мы приостановили размещение рекламы и в течение прошлого года активно работали вместе с YouTube над повышением безопасности бренда. Теперь мы чувствуем, что принятые меры действуют и бренды P&G имеют возможность рекламироваться на YouTube», — заявила Bloomberg представитель компании Тресси Роуз.
Впрочем, P&G вернулся на видеохостинг с известными оговорками. Компания будет размещать рекламу только в проверенных и одобренных видео. Такие ролики присутствуют на 10 тысячах каналов, тогда как ранее P&G продвигала свою продукцию через 3 млн каналов.
Напомним, директор по маркетингу P&G Марк Причард является одним из самых яростных борцов за «чистоту» интернет-рекламы. Он даже предъявил онлайн-площадкам своеобразный ультиматум: либо они исправляются, либо лишаются денег крупнейшего рекламодателя в мире. Среди требований было принятие мер для борьбы с фродом и гарантии того, что реклама не появится на площадках с неприемлемым контентом.
Sostav.ru: последние новости
В РУДН завершилась Международная конференция «Рекламный вектор-2018: время инноваций» Развитие регионов – инвестиции в будущее Многофункциональные АЗС Statoil сменили бренд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греф анонсировал «грандиозные изменения»186
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву22
В московском метро произошло ЧП6
Победителя олимпиады нашли мертвым после проверки ФСБ81
Совет Европы пригрозил наказать Россию44
Видео
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:30
Мстительная макака наказала туриста
Общество
02:59
Воспитанник приюта пожаловался на издевательства
Происшествия
10:30
Газпром готов построить «Северный поток-3»
Экономика Другое
01:25
Лукашенко рассказал, как убивали на трассе в Москву
СНГ В мире
00:45
На МКС потекла желтая вода
Наука и техника
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение