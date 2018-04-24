«Бессмертный полк» пройдет по центральной аллее в Котельниках

9 мая шествие «Бессмертного полка» пройдет по центральной аллее городского округа Котельники . Об этом рассказала глава городского округа Ирина Польникова

Движение колонны начнется от стадиона «Здоровье» микрорайона Белая Дача. Жители с портретами своих родственников пройдут по центральной аллее до мемориального комплекса «Журавли». По окончании шествия его участники возложат цветы к памятнику

— Ирина Польникова.

Глава Котельников отметила, что в акции «Бессмертный полк» примут участие жители города, члены различных молодежных и общественных организаций, депутаты Совета депутатов, сотрудники администрации, муниципальных учреждений и предприятий города. Как сообщала ранее Ирина Польникова, в рамках празднования Дня Победы в городском округе запланированы различные мероприятия, в том числе встречи с ветеранами.

«Бессметный полк» — международное общественное движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников.