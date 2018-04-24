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«Бессмертный полк» пройдет по центральной аллее в Котельниках
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«Бессмертный полк» пройдет по центральной аллее в Котельниках 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
9 мая шествие «Бессмертного полка» пройдет по центральной аллее городского округа Котельники. Об этом рассказала глава городского округа Ирина Польникова.
Движение колонны начнется от стадиона «Здоровье» микрорайона Белая Дача. Жители с портретами своих родственников пройдут по центральной аллее до мемориального комплекса «Журавли». По окончании шествия его участники возложат цветы к памятнику
— Ирина Польникова.
Глава Котельников отметила, что в акции «Бессмертный полк» примут участие жители города, члены различных молодежных и общественных организаций, депутаты Совета депутатов, сотрудники администрации, муниципальных учреждений и предприятий города. Как сообщала ранее Ирина Польникова, в рамках празднования Дня Победы в городском округе запланированы различные мероприятия, в том числе встречи с ветеранами.
«Бессметный полк» — международное общественное движение по сохранению памяти о поколении Великой Отечественной войны. Участники движения ежегодно в День Победы проходят колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников.
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