Росгвардия наградила ученика, спасавшего детей при ЧП в школе в Улан-Удэ

"В торжественной обстановке первый заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Александр Бочаров вручил ведомственную медаль «За содействие» старшекласснику Давыду Мамонову, который принял участие в спасении школьников во время чрезвычайного происшествия в Улан-Удэ 19 января", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, когда произошло ЧП, старшеклассник вынес девочку, которую нападавший ранил топором, а также не подпустил его к другим детям. Кроме того, он помогал спасателям ликвидировать пожар и эвакуировать школьников.

Генерал поблагодарил подростка за смелый поступок, выразил признательность родителям и педагогам за его достойное воспитание и поведение.

"Встать на защиту детей мог каждый, но сделал это именно Давыд. Есть самоотверженные ученики, которые верно понимают сложившуюся ситуацию, их правильно воспитывают родители, они направляют свою энергию в нужное русло, становятся настоящими гражданами своей страны", — приводятся слова генерал-лейтенанта Бочарова.

Нападение на учеников седьмого класса в школе в Улан-Удэ произошло 19 января. По данным СК, девятиклассник бросил в кабинет русского языка и литературы бутылку с зажигательной смесью, а затем напал на учеников и преподавателя. Пострадали семь человек, среди них сам нападавший.