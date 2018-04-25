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Центр Ростова на день останется без воды
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Центр Ростова на день останется без воды 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
27 апреля сотрудники водоканала займутся ремонтом водопровода возле дома № 98 в Соборном переулке. Также технические работы будут вестись на улице Береговой, 6. Из-за этого многие жители центра Ростова на день останутся без воды.
С 08:00 27 апреля до 19:00 27 апреля приостановится подача воды в границах пр. Буденновский — пер. Соборный; ул. Мечникова — ул. Юфимцева. С 08:00 27 апреля до 21:00 27 апреля отключат воду по ул. Береговой от пер. Братского до пер. Халтуринского. — «Ростовводоканал» приносит свои извинения жителям за причиненные неудобства, — сообщили в ведомстве.
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