Центр Ростова на день останется без воды

27 апреля сотрудники водоканала займутся ремонтом водопровода возле дома № 98 в Соборном переулке. Также технические работы будут вестись на улице Береговой, 6. Из-за этого многие жители центра Ростова на день останутся без воды.

С 08:00 27 апреля до 19:00 27 апреля приостановится подача воды в границах пр. Буденновский — пер. Соборный; ул. Мечникова — ул. Юфимцева. С 08:00 27 апреля до 21:00 27 апреля отключат воду по ул. Береговой от пер. Братского до пер. Халтуринского. — «Ростовводоканал» приносит свои извинения жителям за причиненные неудобства, — сообщили в ведомстве.