Сексуальное видео раздетого Галкина произвело фурор

Максим Галкин опубликовал пикантное видео, на котором запечатлен с одним полотенцем на теле. Многочисленные подписчики не смогли сдержать эмоций.

В ролике, который разместил на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Максим Галкин запечатлел себя в расстегнутой кожаной куртке, накинутой прямо на голое тело, и брюках, стоящим в ванной комнате.

Внезапно популярный телеведущий роняет свой дорогой смартфон. В замедленном режиме съемки аппарат падает, однако, не долетев нескольких сантиметров до пола, неожиданно взмывает вверх и снова оказывается в руке Максима. Самое интересное, что в этот момент молодой супруг Аллы Пугачевой стоит перед зеркалом в одном полотенце и с зубной щеткой в другой руке.

Многочисленные поклонники по достоинству оценили пикантное фото раздетого Максима. «Классный», «Браво», «Прикольно », «Красавчик! Да еще и триллер целый сняли))))))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «Крассавчик», «у кого что на уме, а это просто САМСЕБЕНРАВЛЮСЬ», «Ух. Скоро будет много таких видео», «талантлив во всем», «Клево! Мастер класс, пожалуйста», «Я оборжалась))))», «Максим Кио», «Оригинал. Честно говоря, я подумал что телефон в ванну с горячей водой упадёт или мусорное ведро, а тут Хиротика», — высказались пользователи Сети.

Ранее Максим Галкин выложил фотографии последствий стихийного бедствия, которое на днях накрыло всю Москву . В результате урагана дерево упало прямо на забор, отделяющий замок шоумена и певицы. К счастью, никто не пострадал.

"Домашние ежедневно шлют сводки по устранению последствий урагана. У нас на участке ураган повалил здоровую двухсотлетнюю липу, которая смяла кованую ограду и через дорогу прилегла на соседский забор. Наши помощники по хозяйству оперативно убрали 🌳и даже собственными силами восстановили ковку. P. S. Дерево было не опасное, обрезку старых веток проводили неделю назад. Соседский забор практически не пострадал, весь удар взял наш", — рассказал Максим Галкин.