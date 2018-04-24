Связь на стороне. Трампа уличили в тайных контактах вне Белого дома

А еще говорят: что положено Юпитеру — не положено быку. Дональд Трамп , например, с удовольствием поменялся бы местами и вслед за громовержцем тоже обернулся бы парнокопытным. Это же сколько плюсов. И в прямом смысле — можно к телочкам приставать, никто слова не скажет. Кроме одного — «природа». И фигурально выражаясь. Ведь простой американский смертный в состоянии позволить себе то, что нельзя американскому президенту. При всем его состоянии. Он, конечно, плевать хотел, можно или нельзя, и тоже себе позволяет. Но ему это ставят на вид, а Мюллеру — на заметку.

Спецпрокурора по поиску хоть чего-нибудь российского в поведении Трампа непременно должно заинтересовать наличие у него личного мобильного телефона. Как выясняется, он не только у детей самого нежного возраста, но и у Трампа есть. Причем в Белом доме настолько обеспокоились частыми приватными беседами его хозяина с некими внешними советниками, что сообщили об этом куда следует. В CNN . Ну а тем, как водится, сплетни в рот не клади. Откусить не откусят, но зубы поскалят. Это же мало того, что Трамп своим Twitter'ом уже всех застрочил, так он, неугомонный, еще на стороне связь имеет. Прямую и личную телефонную связь неизвестно с кем.

Хотя им — известно. И Мюллеру известно, только он это ни обнаружить, ни доказать не может. А CNN ему — пожалуйста, расширяет круг возможностей и фронт работ. Не просто же так Трамп желает уединиться с трубкой. Вот и сотрудники его администрации жалуются, что он как-то совсем перестал им доверять. Тайные же связи могут быть как минимум опасными, а в его случае — так и вовсе порочными. Ведь у него только одно на уме. Точнее, один.

Зачем бы еще Трампу мобильник, как не для контакта с ним. Чтобы без свидетелей и без этой нудной необходимости подбирать официальные формулировки так, чтобы никто не придрался. Все равно придираются. А может, ему надоело обсуждать с ним Сирию Украину . Может, ему душу отвести хочется или узнать, как добиться уважения собственной страны. А это дело интимное. Как говорится, не по телефону. По крайней мере, не по стационарному многоканальному телефону Белого дома, который разве что мыши не прослушивают. И то потому что у них своя мышиная возня.

А вот глава аппарата Джон Келли занимался этим регулярно. Фиксировал номер абонента и был в курсе всех переговоров президента. Теперь, выходит, он зря свой хлеб ест. Впрочем, на CNN не делают далеко идущих выводов. И для Келли тоже. Хотя, говорят, хозяин в сердцах уже не раз предлагал ему идти гораздо дальше, чем просто в отставку. Телефонную отвязность Трампа с экрана объясняют его привычкой к более свободной форме общения, принятой в бизнес-сообществе. Мол, неприятны ему и неприемлемы нормы и условности госслужбы. Поэтому он и пренебрегает ими, настаивают они, подразумевая, что не «ими», а «ею».

При этом Юпитеру никто не запрещает быть быком, если уж ему так неймется. Он же бьет копытом, упирается рогом, с шумом раздувает ноздри. Одним словом — быкует. Но что касается связи на стороне, то тут, извините — как в анекдоте про лося, что зацепился за сук лежащего на земле дерева. А я, говорит, лось. Просто лось.

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Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!