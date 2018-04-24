Глава Минпромторга назначил кураторов санкционных компаний

Глава Минпромторга Денис Мантуров назначил ответственных за работу с санкционными компаниями. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы ведомства, эти люди знают все, что нужно делать, оба чиновника успешно прошли опыт двух кризисов.

«У нас и антикризисные комиссии были, знаем, как это все работает, как мониторить ситуацию», — добавил Мантуров.