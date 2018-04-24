Глава Минпромторга назначил кураторов санкционных компаний 

Глава Минпромторга Денис Мантуров назначил ответственных за работу с санкционными компаниями. Об этом сообщает РИА Новости.
Курировать металлургическую отрасль будет заместитель министра торговли Сергей Цыб, энергомашиностроение — Василий Осьмаков (еще один зам Мантурова — Ред.).
По словам главы ведомства, эти люди знают все, что нужно делать, оба чиновника успешно прошли опыт двух кризисов.
«У нас и антикризисные комиссии были, знаем, как это все работает, как мониторить ситуацию», — добавил Мантуров.
На прошлой неделе глава РСПП Александр Шохин сообщил, что предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в правительстве структуру по реагированию на санкции, и тот согласился рассмотреть идею. Также на прошлой неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство в ближайшее время создаст при одном из ведомств специальную структуру для взаимодействия с попавшими под санкции компаниями и помощи им.