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Глава Минпромторга назначил кураторов санкционных компаний
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Глава Минпромторга назначил кураторов санкционных компаний 

BFM.RU 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Минпромторга Денис Мантуров назначил ответственных за работу с санкционными компаниями. Об этом сообщает РИА Новости.
Курировать металлургическую отрасль будет заместитель министра торговли Сергей Цыб, энергомашиностроение — Василий Осьмаков (еще один зам Мантурова — Ред.).
По словам главы ведомства, эти люди знают все, что нужно делать, оба чиновника успешно прошли опыт двух кризисов.
«У нас и антикризисные комиссии были, знаем, как это все работает, как мониторить ситуацию», — добавил Мантуров.
На прошлой неделе глава РСПП Александр Шохин сообщил, что предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в правительстве структуру по реагированию на санкции, и тот согласился рассмотреть идею. Также на прошлой неделе глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство в ближайшее время создаст при одном из ведомств специальную структуру для взаимодействия с попавшими под санкции компаниями и помощи им.
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